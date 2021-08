Viele Bäder in Baden-Württemberg müssen der Corona bedingten Besucherbeschränkungen wegen große Einnahmeverluste hinnehmen. Dabei komme so manche Stadt an ihre Grenzen, sagt Gudrun Heute-Bluhm vom Städtetag Baden-Württemberg.

An einigen Orten im Land springen die Kommunen ein und fangen die Verluste mit dem städtischen Haushalt auf, so Heute-Bluhm weiter. Es gebe kleine Kommunen wie etwa Bad Krozingen mit dem großen Kurbad, die seien überfordert in ihrem Haushalt um eine Stützungsmaßnahme durchzuziehen. Das bedeute aber, dass der Haushalt notleidend werde.