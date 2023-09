200 Heuballen brennen bei Offenburg

Am frühen Morgen sind mehr als 200 Heuballen bei Offenburg in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Die starke Rauchentwicklung betrifft umliegende Wohngebiete und die A5.

Das Feuer sei kurz nach 06.30 Uhr auf einem freien Feld in der Nähe des Offenburger Stadtteils Windschläg (Ortenaukreis) ausgebrochen sein, so die Polizei. Die Feuerwehr gab eine Warnmeldung von niedriger Priorität heraus, da es eine starke Rauchentwicklung, aber keine akute Gefahr gebe. Betroffen sind die Wohngebiete Windschläg, Griesheim und die Autobahn A5.

Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Die Ursache für den Brand sei noch unklar, so die Polizei. Die Feuerwehr schätzt, dass das Löschen noch mehrere Stunden andauern wird. Der Sachschaden dürfte in fünfstelliger Höhe liegen, so die Polizei. Der betroffene Landwirt versuche derzeit, Heuballen im Umfeld in Sicherheit zu bringen.