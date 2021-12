Flugbetrieb geht mit Herrenknecht weiter

Am Lahrer Flughafen wird es weiterhin Starts und Landungen geben. Der Schwanauer Unternehmer Martin Herrenknecht bleibt Betreiber. Der Flughafen Lahr sei für die Wirtschaftsregion Ortenau ein echter Pluspunkt, so Martin Herrenknecht in einer Pressemitteilung. Das Konzept habe sich bewährt, deshalb wolle er den Flugbetrieb auf unbegrenzte Zeit weiterführen. Der Lahrer Flugplatz gehört der Stadt. Ein Zweckverband und eine GmbH stellen jährlich 150.000 Euro zur Verfügung, um die Flächen und das Equipment instand zu halten. Wie viel Geld Herrenknecht gibt, wird nicht genannt. Der Unternehmer betreibt den Flugplatz seit 2016. Er selbst hat in Lahr ein Flugzeug für Geschäftsreisen stationiert.