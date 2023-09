Auf dem Freiburger Messegelände ist an diesem Freitag das Heroes Festival gestartet. Es ist eines der größten Hip-Hop-Festivals Deutschlands.

Zum zweiten Mal findet an diesem Wochenende das Heroes-Festival auf dem Messegelände in Freiburg statt. Auf insgesamt vier Bühnen treten neben Hip-Hop-Stars wie Kool Savas, Marteria und Cro, auch Newcomer aus der Region auf, unter anderem Die Letzte Reihe aus Freiburg, die das Festival auf der Club-Stage eröffnen.

Festival-Reihe endet in Freiburg

Das Festival gilt als wegweisend für den deutschsprachigen HipHop. Es fand diesen Sommer schon in Bayern, in Hannover und im Allgäu statt. In Freiburg endet die Festival-Reihe 2023. Im vergangenen Jahr feierten auf dem Messegelände rund 26.000 Hip-Hop-Fans. Auch in diesem Jahr werden Zehntausende erwartet.

VAG setzt zusätzliche Straßenbahnen ein

Die Freiburger Verkehrs AG will den Takt auf der Linie 4 erhöhen. Vor allem vor und nach dem Festival verkehren zusätzliche Straßenbahnen auf der Linie 4.