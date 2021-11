Unsichere Zukunft für regionale Unternehmen

Bei der Herbstumfrage der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg berichteten zwar 57 % der Unternehmen in der Region von gut laufenden Geschäften, die Entwicklungen in der Zukunft seien jedoch unklar. Große Probleme und damit verbundene Unsicherheiten bereitet den Unternehmen der akute Materialmangel und die dadurch steigenden Rohstoff- und Energiepreise. Außerdem könnten viele Firmen ihre ausgeschriebenen Stellen nicht neu besetzen, zu groß sei der Mangel an ausgebildeten Fachkräften auf dem Markt. Der zeige sich zwar auch im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Messe-, Veranstaltungs- und Dienstleistungsbranche, die durch die gelockerten Corona-Verordnungen vom Sommer nun aber wieder einen Aufschwung erleben würden.