Zwischen Nebelschwaden und Farbenspektakel

per Mail teilen

Knapp ein Viertel der Menschen in Deutschland hat eine regelrechte Abneigung gegen den Herbst. Die Deutschen lieben den Sommer.

Und wenn der vorbei ist, dann werden sie schwermütig und verkriechen sich. Und verpassen eine Menge. Denn der Herbst ist nicht nur grau, kalt und nass. Er schmeichelt unserer Seele, verwöhnt mit warmen Sonnenstrahlen, verzaubert uns mit seinen Farben. In unserer Herbstserie spüren wir den unterschiedlichen Gesichtern dieser Jahreszeit nach, tauchen ein in Stimmungen und bezaubernder Atmosphäre, schwelgen in spektakulären Bildern.

Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen; bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Eduard Mörike SWR Moritz Rebholz

Morgenstimmung im Dreisamtal

Es gibt Tage, die gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Dieser Tag wird so einer. Oder besser - dieser Morgen. Unsere herbstliche Reise beginnt noch in der Dunkelheit, in der sogenannten blauen Stunde, kurz vor Freiburg. Dort, wo sich früher kilometerlang Autos stauten, auf der alten B31, ist heute Idyll.

Noch beherrscht Dunkelheit die Szenerie SWR Moritz Rebholz

Keine Bundesstraße mehr, nur noch ein Wirtschaftsweg, viele Felder, ein paar Bäume. Wir wissen, daß man von hier die Sonne besonders gut sehen kann. Und wir haben Glück. An diesem Morgen paßt alles zusammen. Die Nebelschicht ist nicht besonders dick.

Buchenensemble auf weiter Bühne - Mystik auf weitem Feld SWR Moritz Rebholz

Was dann passiert, macht diesen Morgen unvergesslich. Wir wollen zuschauen, wie sie aufgeht. Irgendwann löst sich der Nebel langsam auf. Der Blick wird klarer. Schöner hätte der Auftakt dieser Reise durch den Herbst nicht sein können.

Und tatsächlich wäre dieser Film in diesem Moment eigentlich zu Ende. Wäre da nicht noch ein anderes kleines Highlight, das wir eher zufällig auf der Rückfahrt entdecken. Eine alte Buche. In ihrem Wipfel und im Gegenlicht funkeln Insekten wie Sterne. Dazwischen leuchten silbern die Fäden junger Spinnen.