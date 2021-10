Die Basler Herbstmesse startet wieder - unter Auflagen

550 Jahre Herbstmesse - und die coronabedingte Pause ist vorbei. Es gibt wieder Mässmogge, Rahmtäfeli und Riesenrad. Bis zum 7. November werden eine Million Besucher erwartet.

Es gibt sie wieder, die Rahmtäfeli aus Karamell, die Zuckerstangen namens Mässmogge und die gebrannten Mandeln. Die Basler Herbstmesse ist eine Institution und weit über die Stadtgrenzen bekannt. Dieses Jahr feiert sie Geburtstag: 550 Jahre.

Besuch fast überall mit 3G

Wer die Basler Herbstmesse besuchen möchte und 16 Jahre oder älter ist, muss geimpft, getestet oder genesen sein. Das Schutzkonzept schreiben die Veranstalter vor. Es werden ein Schweizer Covid-Zertifikat oder eines der EU, beide mit QR-Code, verlangt. Außerdem müssen alle nachweisen können, dass sie die Person sind, für die das Zertifikat ausgestellt wurde. Die 3G-Regelung gilt nicht auf dem Hääfelimäärt auf dem Petersplatz oder im Petersgraben, aber die Organisatoren raten, dort eine Maske zu tragen. Gleiches gilt für die Messehalle 3.

Sogenannte Precheck-Center an mehreren Orten

Damit es keine langen Warteschlangen gibt, werden an mehreren Orten sogenannte Precheck-Center eingerichtet: am Barfüsserplatz, am Messeplatz und auf dem Kasernenareal. Wenn das Zertifikat gültig ist, bekommen Besucherinnen und Besucher ein Eintrittsbändchen. Das ist je eine Messewoche lang gültig, also vom 23. bis 31. Oktober beziehungsweise vom 1. November bis 9. November (die Messe endet am 7. November, aber der Hääfelimäärt auf dem Petersplatz geht noch bis 9. November). Wer getestet wurde, bekommt ein Tagesbändchen.

Weitere Informationen

Alle Termine, Regelungen und mehr Informationen zur Basler Herbstmesse 2021 gibt es hier.