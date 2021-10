Den Herbst mit allen Sinnen genießen

Den Herbst mit allen Sinnen erleben: das heißt frieren, durch den Nebel irren, sich gegen den Sturm stemmen, und an besonders schönen Tagen eben auch schwelgen.

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden entziehen die Bäume den Blättern den grünen Farbstoff Chlorophyll. Sie lagern ihn in den Wurzeln ein, für das nächste Frühjahr. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Wälder wunderbar bunt werden. I

Und wieder ist es wie im Rausch.

Vermutlich kennen Sie das, wenn man nicht mehr weiß, wo man hinschauen soll, weil es überall so schön ist. Ein Fest, fast so, als würde die Natur noch einmal alles aufbieten in einem fulminanten Finale. Wir sind unterwegs in den bunten Mischwäldern am Schluchsee. Schleppen unsere Ausrüstung bergauf und bergab. Aber ich will ehrlich sein, wie Arbeit fühlt sich das nicht an. Eher wie Urlaub.

Wie reagiert unser Gehirn auf Farben?

Wissenschaftler sagen, 60 - 80 Prozent von dem, was in unserem Gehirn passiert, habe irgendwie mit Farben zu tun. Sie bestimmen unser Verhalten, haben Einfluss auf unsere Gefühle und wir können nichts dagegen tun. Müssen wir in diesem Fall auch nicht, wir können es einfach geschehen lassen. Und verweilen für einen Augenblick an einem Ameisenhaufen am Wegesrand. Auch sie spüren vermutlich längst, dass der Winter nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Farbenspiel lässt niemanden kalt

Wie trunken… übermütig… saugen wir die Bilder regelrecht auf.

Und können uns kaum losreißen. Vom Herbst seinen Farben, dem Wasser. Der Herbst hat sich diesmal Zeit gelassen. Kommt mit etwas Verspätung. Dafür, so scheint es, umso gewaltiger. Und noch ist unsere Reise nicht zu Ende…