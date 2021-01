Die Corona-Pandemie hat Paare in Waldshut-Tiengen nicht davon abgehalten zu heiraten: Die Zahl der Eheschließungen blieb gleich, und die Zahl der Geburten ist sogar auf ein Rekordniveau angestiegen. Obwohl von März bis Mai 2020 Termine auf dem Standesamt verboten waren und es danach zahlreiche Einschränkungen gab, trauten sich die meisten Paare trotzdem und sagten Ihre Hochzeit nicht ab. Fast 100 Trauungen gab es – das entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres. Bei jeder fünften Ehe hatte der Partner oder die Partnerin einen ausländischen Pass. In vier von fünf Ehen gibt es einen gemeinsamen Namen, und das ist zu 90 Prozent der Nachname des Mannes. Bei den Geburten dominiert dagegen das weibliche Geschlecht: Auf dem Standesamt der Stadt wurden fast 700 Geburten beurkundet – in 51 Prozent der Fälle waren die Babys Mädchen.