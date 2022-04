Bei den Heimattagen wird der Gustavweg in Offenburg eröffnet

In Offenburg finden in diesem Jahr die Heimattage Baden-Württemberg statt. Es gibt ein umfangreiches Programm. Am 1. Mai wird der sogenannte Gustav-Wanderweg eingeweiht.

Der knapp 50 Kilometer lange Gustavweg verläuft in Etappen durch Reben, durch Auenwälder, durch die Innenstadt, aber auch vorbei an Flüssen, Bächen und Seen. Die Stadt will sich entlang des Wegs mit allem, was sie hat, präsentieren. Benannt ist der Weg nach einem früheren Offenburger Bürgermeister, Gustav Rée.

Die Eröffnung des Gustavwegs am 1. Mai gehört zu den Höhepunkten der Heimattage 2022. Alle elf Stadtteile und die Kernstadt wollen mit bunten Festen und Hocks die Wanderbegeisterten zur Rast und zum Verweilen einladen. Wer müde ist, kann auch in den Bus steigen, der Gustavweg ist an den ÖPNV angeschlossen.

Der Gustavweg führt durch die Reben des Offenburger Stadtteils Zell-Weierbach. SWR Ulf Seefeldt

"Heimat - Freiheit - Europa" - das ist das Motto der Heimattage 2022 in Offenburg. Das Programm ist zusammengefasst in einem Heft. 60.000 Exemplare wurden gedruckt. Hier die wichtigsten Veranstaltungen: