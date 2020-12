Erstmals seit mehreren Jahren hat das schwäbische Waffenunternehmen wieder einen Gewinn erwirtschaftet - im ersten Halbjahr 2020 waren es 7,6 Millionen Euro.

Gute Nachrichten also für die Aktionäre der Heckler & Koch AG (H&K), die am Donnerstag (27.08.) im Online-Verfahren ihre Hauptversammlung abgehalten haben. Am Freitag (28.08.) gab es den Nachschlag mit einer Pressekonferenz am Firmensitz in Oberndorf am Neckar im Landkreis Rottweil.

Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen

Im ersten Halbjahr hat die Waffenschmiede über 139 Millionen Euro umgesetzt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum knapp 127 Millionen und unterm Strich steht ein Gewinn. Damit kehrt H&K in den Kreis der Steuerzahler zurück. Dazu beigetragen hätten neben den guten Geschäften - etwa in den USA - auch Optimierungen der Produktionsabläufe und die Belegschaft, die den Gürtel enger geschnallt habe, betont H&K-Vorstandschef Jens Bodo Koch.

H&K: Geschäfte nur mit "Grünen Ländern"

Wert legt das Unternehmen auf die Feststellung, dass Geschäfte praktisch nur noch mit sogenannten "Grünen Ländern" gemacht wurden und werden. Vorwürfe der kritischen Aktionäre um den Friedensaktivisten Jürgen Grässlin weist H&K-Vorstandschef Jens Bodo Koch von sich.

H&K-Vorstandschef Jens Bodo Koch SWR Hardy Faißt

"Nahezu hundert Prozent unserer Waffen- und Kriegswaffenexporte ging an Länder der NATO oder der EU sowie an der NATO gleichgestellte Staaten." Jens Bodo Koch, H&K-Vorstandschef

Es habe auch Lieferungen an andere Staaten gegeben, gibt Jens Bodo Koch zu. Diese machten aber lediglich ein halbes Prozent des Gesamtumsatzes aus. Und auch diese Geschäfte seien mit der "Grüne-Länder-Strategie" vereinbar.

"Lieber verzichten wir auf ein Geschäft, als dass unsere Produkte in die falschen Hände geraten." Jens Bodo Koch, H&K-Vorstandschef

So bestreiten Heckler & Koch auch jegliche Geschäftsbeziehungen mit Belarus. Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace werden dort bei den Anti-Regierungsdemonstrationen Maschinenpistolen des Waffenherstellers von der Polizei eingesetzt. Greenpeace bezieht sich auf Fotos und Videos, die sie ausgewertet hätten und die den Einsatz der MP5-Pistolen belegen sollen.

Klares Bekenntnis der neuen Mehrheitseignerin zum Standort Oberndorf

Zur "Grüne-Länder-Strategie" habe sich auch die neue Mehrheitseignerin, die Luxemburger Finanzholding CDE um den Investor Nicolas Walewski, klar bekannt und definitiv auch zum Standort Oberndorf.

Gleichwohl drückt immer noch eine hohe Schuldenlast in Höhe von rund 235 Millionen Euro auf das schwäbische Waffenunternehmen.