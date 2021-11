Waffenhersteller Heckler & Koch macht mehr Gewinn

Der Oberndorfer Waffenhersteller Heckler & Koch (Landkreis Rottweil) hat in den vergangenen drei Quartalen deutlich profitabler gewirtschaftet als zuvor. Vor allem mit dem Verkauf von Sturmgewehren und anderen Waffen hat der Rüstungskonzern deutliche Gewinne gemacht. Geld in die Kasse brachten in diesem Jahr zum Beispiel Lieferungen von Sturmgewehren an die französische und an die norwegische Armee. Die US-Armee bekam Präzisionsgewehre von Heckler & Koch. Noch vor wenigen Jahren machte Heckler & Koch Verluste. Arbeitsabläufe wurden daraufhin verbessert, neue Maschinen angeschafft, die Belegschaft war sogar zu unbezahlter Mehrarbeit bereit. Diese 2019 eingeleiteten Maßnahmen zahlten sich aus, sagt Finanzvorstand Björn Krönert. Heckler & Koch hat rund 1.000 Beschäftigte, davon sind 950 am Stammsitz des Unternehmens in Oberndorf tätig.