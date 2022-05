Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) feiert am Dienstag mit dem Hebelfest den 262. Geburtstag des alemannischen Schriftstellers Johann Peter Hebel.

Am 10. Mai vor 262 Jahren wurde Johann Peter Hebel in Basel geboren. Aufgewachsen ist er sowohl in Basel als auch in Hausen. Hier wird jährlich zur Erinnerung das Hebelfest gefeiert.

Alle zwei Jahre verleiht das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg den mit 10.000 Euro dotierten "Johann-Peter-Hebel-Preis".

Monika Helfer ist Johann-Peter-Hebel-Preisträgerin 2022

Und den erhält diesmal die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer. Mit dem Preis werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet, die in der Tradition des alemannischen Dichters Hebel stehen.

Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer erhält den Hebelpreis picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow

Ein Festprogramm für Frühaufsteher

Das Hebelfest am 10. Mai 2022 hat früh begonnen, um 6 Uhr, mit dem Wecken durch die Hebelmusik. Die Musiker bekommen unterwegs traditionell von vielen Dorfbewohnern ein kleines Frühstück.

Die Kutsche für die Gäste steht am Rathaus bereit SWR Katharina Seeburger

Zur Mittagszeit werden die Gäste, darunter die Vertreter der Basler Hebelstiftung, am Bahnhof von Hausen abgeholt. Mit dabei sind Kinder in Tracht und die zwölf ältesten Frauen und Männer des Ortes.