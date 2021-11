Auszeichnung für Geschäftsführerin der "Muettersproch Gsellschaft“

Im Dreiländermuseum hat der Hebelbund Lörrach an Friedel Scheer-Nahor von der "Muettersproch Gsellschaft“ den traditionellen "Hebeldank“ verliehen. Die Preisträgerin zeigte sich geehrt, auch wenn sie nach eigenen Worten lieber im Stillen wirkt. Der Präsident des Hebelbundes Lörrach, Volker Habermaier, verwies auf Scheer-Nahors Verdienste um die alemannische Mundart. Die Geschäftsführerin der "Muettersproch Gsellschaft“ wohnt in Breisach und arbeitet an der Universität Freiburg am Badischen Wörterbuch mit. Klaus Leisinger, bekannt als Präsident der Stiftung "Globale Werte Allianz“, beschäftigte sich in seiner Festrede mit Hebels humanistischem Menschenbild als Kompass für die Gegenwart.