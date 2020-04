Freiburger Wissenschaftler beurteilen die Gefahr einer Corona-Übertragung durch Hauskatzen vorerst als gering. Die Forscher stützen sich dabei auf eine chinesische Studie.

Katzen infizieren nur andere Katzen

Martin Schwemmle, Professor am Institut für Virologie des Uniklinikums Freiburg ist Spezialist für Zoonosen, also der Übertragungen von Viren zwischen Menschen und Tieren. Er hat sich mit der Studie befasst, in der die Empfänglichkeit verschiedener Haustiere für Corona getestet wurde. Die schlechte Nachricht: Das Virus kann sich in Katzen vermehren - und die Katze kann dann auch ansteckend sein. Allerdings, und das ist die gute Nachricht: Die Katzen können sich nur gegenseitig infizieren. Und auch das nur bedingt. Trotzdem rät der Freiburger Virologe Katzenbesitzern, auf Hygiene zu achten.

"Also ich würde als Katzenbesitzer mir da noch keine Sorgen machen. Ich sehe jetzt nicht, dass die Katze eine große Rolle bei der Übertragung vom Coronavirus auf den Menschen spielt. Das war bei dem Coronavirus, dem früheren SARS-CoV Typ 1, auch nicht so." Martin Schwemmle, Professor am Institut für Virologie des Uniklinikums Freiburg

Zusammenleben mit Haustieren unbedenklich

Bei Hunden , Schweinen und Hühnern hat die chinesische Studie keinerlei Empfänglichkeit für das Virus feststellen können - dagegen in hohem Maße bei Frettchen. Aufgrund der Studie braucht sich also niemand sich von seinem Haustier zu trennen. Die riskanteste Übertragung ist und bleibt die von Mensch zu Mensch.