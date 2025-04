per Mail teilen

Große Rauchwolke über Hofstetten: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Ortenaukreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Außerdem wurden drei Feuerwehrleute verletzt.

In Hofstetten (Ortenaukreis) hält die Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Atem. Eine Person wurde laut Polizei tot aufgefunden, mehrere Feuerwehrleute verletzen sich, zum Teil schwer. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte bergen Leiche im Haus

Das Feuer war gegen 12:45 Uhr gemeldet worden. Zunächst waren offene Flammen zu sehen, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Etliche Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren in Hofstetten vor Ort. Auch ein Hubschrauber war gelandet, wurde aber nicht benötigt. Während der Löscharbeiten haben Feuerwehrleute eine Leiche gefunden. Sie ist noch nicht identifiziert.

Der Brand hat für eine große Rauchentwicklung gesorgt. Die Einsatzkräfte trugen teilweise Atemschutzmasken. Moritz Moser / EinsatzReport24

Feuerwehrleute verletzen sich beim Löschen

Bei den Löscharbeiten haben sich drei Feuerwehrleute Verletzungen zugezogen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen ist offenbar schwerer verletzt.

Das Gebäude ist offenbar nicht mehr zu retten. Die Einsatzkräfte haben es den Angaben zufolge kontrolliert abbrennen lassen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.