per Mail teilen

Eine Woche nach dem Erdrutsch in einem Schopfheimer Hanggebiet (Kreis Lörrach) können drei der vier ursprünglich evakuierten Häuser wieder bewohnt werden. Ein Haus, das direkt an der Abbruchkante steht und besonders gefährdet ist, soll nächste Woche mit Beton gestützt werden. Nach Dauerregen war das Erdreich auf einer Länge von 100 Metern weggebrochen. Nächste Woche sollen die Sicherungsarbeiten beginnen. Der Schopfheimer Geo-Ingenieur Bernd Mannsbart erklärt die Befestigung der Betonstützwand so: "Das sind bestimmte Anker und Nägel, die zehn, zwölf Meter lang sind, und diese Wand im Berg verankern." Laut Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher muss für die Bauarbeiten zunächst eine Baustraße aufgeschüttet werden.