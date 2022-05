Das Embargo gegen Russland und Belarus sorgt für zusätzliche Arbeit am Zollamt in Weil am Rhein.

Anmoderation

Wer im Kreis Lörrach über die A5 oder die A98 in die Schweiz einreisen will, sieht sie meist schon von weitem: LKWs die in kilometerlangen Schlangen am Zoll an stehen. Im vergangenen Jahr sind an den Zollämtern Weil am Rhein Autobahn und Rheinfelden jeden Tag rund 3.700 LKWs über die deutsch-schweizer Grenze gefahren. Durch das Embargo also die Handelsbeschränkungen der EU gegen Russland und Belarus haben die Zollämter eine große Aufgabe dazu bekommen. Katharina Seeburger berichtet vom Zollamt Weil am Rhein Autobahn:

Atmo1 Morgen, grad einmal in den Zollhof bitte

22 Jeder LKW, der bei der elektronischen Voranmeldung als Ziel Russland oder Belarus angibt, muss seit einigen Monaten am Zollamt kontrolliert werden. Denn bestimmte Waren wie…dürfen nicht mehr durch die EU nach Russland oder Belarus ausgeführt werden. Ralf Schemenauer, Leiter Zollamt Weil am Rhein-Autobahn:

OT1 (24)

10 Verbotene Güter mit dem Ziel Russland sind am Weiler Zoll zwar noch nicht aufgetaucht. Aber bei einer der 160 Kontrollen hatte der Zoll dennoch ins Schwarze getroffen:

OT2 (25): Da ging es darum, dass ein…nicht nach Russland transportiert werden durfte.

12 Inzwischen kommen so gut wie keine LKWs mehr an die deutsch-schweizer Grenze bei Weil am Rhein, die in Russland und Belarus zugelassen sind. Dafür kommen viele LKWs mit Hilfsgütern aus der Schweiz für die Ukraine.

OT3 (25) Die Problematik ist natürlich…an das Ziel kommt

36 Doch die Kontrolle, ob das Embargo gegen Russland und Belarus eingehalten wird, ist nicht die einzige Aufgabe des Zolls an den Grenzübergängen. Im vergangenen Jahr hat das Hauptzollamt Lörrach knapp drei Milliarden Euro eingenommen. Deutlich mehr als 2020 und sogar mehr als vor der Pandemie. Zugenommen hat im vergangenen Jahr auch die Menge sichergestellter Drogen. Allein 1,2 Tonnen Marihuana hat das Hauptzollamt Lörrach durch Kontrollen beschlagnahmt.

OT4 neu 11

Ein besonders schwerer, wenn auch legaler Fall, am Zoll Weil am Rhein Autobahn war aber tierischer Natur: Elefantenbulle Jack vom Basler Zoo.

OT 6 (17) Elefant für Zoo Budapest..Zoo kommt zu uns