Auch in den Impfzentren in Südbaden wartet man auf den Corona-Impfstoff. Noch ist unklar, wann mit dem Impfen begonnen werden kann. Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel dämpft unterdessen die Hoffnung, dass das Virus schnell weg geimpft werden könne.

In Südbaden sind die Zentralen Impfzentren startklar, die vier Kreis-Impfzentren werden derzeit eingerichtet. Man wartet auf den Corona-Impfstoff, denn vor dem Jahreswechsel soll mit dem Impfen begonnen werden: Ältere und vorerkrankte Menschen zuerst, dann jüngeren Menschen. Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel mahnt zur Solidarität und dämpft die Hoffnung, das Virus könne "schnell weg geimpft" werden.

Impfstoff soll möglichst vielen Menschen das Leben retten

In ARD Extra am Montagabend sagte Hengel: "Mit jeder Woche, in der wir jetzt noch nicht impfen, sondern Daten akquirieren, lernen wir mehr über diesen neuen Impfstoff und könnten ihn noch intelligenter verteilen." Gerade Letzeres werde sehr wichtig sein, so Hengel, dass man nämlich den Impfstoff anhand der Berechnungen der Ständigen Impf-Kommission so anwenden könne, dass er möglichst vielen Menschen das Leben retten kann.

Virologe Hartmut Hengel vom Institut für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg Foto: Hartmut Hengel/Institut für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg/dpa

"Wir werden mit dem Coronavirus und seinen Folgen wirklich noch einiges zu tun haben. Wir können das Problem nicht sofort weg impfen und werden im kommenden Jahr sicherlich noch einige Corona-Probleme haben. Wir müssen weiterhin diszipliniert sein und solidarisch." Virologe Hartmut Hengel, Institut für Virologie am Uniklinikum Freiburg

Impfzentren startklar - fehlt nur noch der Impfstoff

Die großen Impfzentren im Land, etwa in Freiburg an der Messe, sind eingerichtet und getestet. Die Kreis-Impfzentren, wie das in Müllheim, werden gerade aufgebaut. Die Impfung steht sozusagen in den Startlöchern, es könnte losgehen. Doch das Wichtigste fehlt noch: Der Impfstoff. Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel mahnt dazu, geduldig zu bleiben. Er sei froh und erleichtert, dass man jetzt schon über sehr vielversprechende Impfstoff-Kandidaten sprechen könne, die auch in Südbaden - wahrscheinlich im Januar - zur Verfügung stehen werden.

Neues Impf-Prinzip stimmt Virologen "sehr positiv"

Solche Impfstoffe zu entwickeln sei in einer Rekordzeit gelungen, so der Freiburger Virologe weiter. Wenn man jetzt an konventionellere Impfstoffe von anderen Herstellern denke, habe man in den klinischen Studien gesehen, "dass sie nicht so wirksam sind". Von daher habe das neue Impf-Prinzip "hervorragende Aussichten". Er sei, so Hengel, über diese Situation "sehr positiv gestimmt".