Impf-Stützpunkten fehlt Hard- und Software

Ab Montag gibt es wieder zentrale Impfangebote auf den Messen in Freiburg und Offenburg. Bei der Dokumentation gibt es allerdings noch Probleme, so Diana Kohlmann, die für das Impfangebot im Ortenaukreis verantwortlich ist. So müssen Soft- und Hardware des Landes zur Erfassung verwendet werden. Da diese aber am Montag laut Kohlmann in der Ortenau noch nicht vorliegen, werden die Daten zunächst händisch auf Papier erfasst. Man wolle nicht auf bis zu 400 Impfungen täglich verzichten, so Kohlmann und starte deshalb in dieser Form. Im Laufe der Woche sollen Soft- und Hardware des Landes dann zur Verfügung stehen.