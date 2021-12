per Mail teilen

*Atmo*

Während die Villingen Innenstadt früh morgens noch recht verschlafen ist, holen sich die Händlerinnen und Händler auf dem Weg zur Arbeit hier noch schnell die aktuellen 2-G-Bändchen ab. Bunte Papierbändchen mit Klebestreifen, wie man sie von größeren Veranstaltungen kennt. Und verteilt werden die an diesem Morgen von Rainer Böck. Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Oberzentrum und dort für den Handel in Villingen zuständig. Auf die Idee mit den Bändchen hatte ihn ein Kollege gebracht:

O-Ton: Die Idee stammt von einem Villinger Handelskollegen, der mitbekommen hat, dass in Kirchheim-Teck so eine Aktion läuft. Ich hab sofort den Ball dann aufgenommen und hab auch gleich mit diesem Kollegen von meinem Freund gesprochen, der mir ein paar Eckdaten gegeben hat und dann sind wir eigentlich gleich gestartet.

Innerhalb von 10 Tagen stellen Rainer Böck und zahlreiche Ehrenamtliche die Aktion auf die Beine. Das Prinzip ist leicht: Wer in einem der teilnehmenden Geschäfte seine 2-G-Nachweise vorgelegt hat, bekommt ein Bändchen angeboten. Im nächsten teilnehmenden Geschäft zeigt man dann nur noch das vor.

O-Ton: „Der Kunde hat den Vorteil, er muss jetzt im Winter mit angelaufener Brille und Mundschutz, muss er nicht erst nach dem Personalausweis oder dem Impfausweis kramen, er kann so rein. Für den Händler der mit macht ist der Vorteil, dass er nicht jeden auf seinen Personalausweis und Impfausweis kontrollieren muss. Haben also beide was davon.“

Ob in Villingen, Schwenningen oder dem nahegelegenen Schwarzwald-Baar-Einkaufs-Centrum: überall werden sie verteilt. Um Betrügereien zu verhindern, gibt es inzwischen einen speziellen Aufdruck und stichprobenartige Kontrollen. Wie lange ein Bändchen gültig ist, wann eine neue Farbe kommt und welche das sein wird – ist außerdem ein streng gehütetes Geheimnis unter den teilnehmenden Geschäften.

Die Bändchen sind so beliebt, dass sie in manchen Läden schon ausgegangen sind. Wie bei dieser Passantin, die offenbar keins mehr ergattern konnte:

O-Ton: „Die Erfahrung habe ich im Schwarzwald-Baar-Center gemacht. Gerade beim Eingang wird gefragt, ob wir uns ein Bändchen wünschen und dann haben wir eins erhalten, nachdem wir uns ausgewiesen haben und das war einfach cool, es ist ein Komfort. Fand ich jetzt ein bisschen traurig, dass wir uns bei jedem Eingang neu ausweisen mussten.“

Noch versuche man ein Gespür dafür zu entwickeln, wie viele Bändchen an welchen Tagen gebraucht werden. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit, während einer Pandemie ist das eben oft nicht so leicht einzuschätzen.