Die Wirtsleute rücken endlich wieder ihre Stühle und Tische in den Biergärten und Außenbereichen zurecht. Nach zwei Jahren Pandemie mit Lockdowns und Hygieneregeln hatten viele von ihnen gehofft, nun endlich wieder aufatmen zu können. Aber: zum Fachkräftemangel kommt jetzt noch die Kostenexplosion bei Energie und Waren. Der Gastronom Michael Steiger hört als Vorsitzender des DEHOGA Hotel- und Gaststättenverbands Schwarzwald-Baar überall von den Preissteigerungen:

„Die Schwankungen, wir sprechen von zehn bis nahezu 50 Prozent. Da sind Warenketten entscheidend, Energiekosten entscheidend, die sind ja bei uns auch entscheidend. Wir brauchen Gas, wir brauchen Wärme, wir müssen kühlen – das ist Energie. Und das schlägt sich natürlich auf unsere Kalkulation nieder.“ (20 Sek.)

Einigen dürfte der Bissen dann doch im Hals stecken bleiben, wenn die Spaghetti Carbonara statt zehn Euro plötzlich 15 kosten. Damit trotzdem weiterhin Gäste kommen, wird Marco Garofalo, Betreiber des Gasthaus Löwen in Villingen auch bei den Gerichten kreativ:

„Ich muss jetzt halt abwägen, was tu ich auf den Kunden abwälzen und was halt nicht. Was übernehme ich jetzt selber als Mehrkosten. Deswegen ist mein großer Vorteil, weil wir halt noch sehr bürgerlich kochen, dass ich viele Schmorgerichte machen kann und die Teilstücke, die ich halt kaufe, haben aktuell noch Normalpreis.“

Heißt: Eher Gulasch statt Rinderfilet auf die Karte setzen. Ein anderes Problem, die Gewohnheiten der Menschen, haben sich in den letzten Jahren verändert, vor allem beim Mittagessen: Tupperschüsseln und Home-Office statt Restaurantbesuch. Außerdem müssen ja auch die mehr Geld für Lebensmittel, Benzin und Strom hinlegen.

„ Ich glaube schon, dass das umdenken langsam zunehmen wird und dass man sich vielleicht einen Mittagstisch mit ins Büro nimmt, als dass man sich für 11 Euro so einen kleinen Salat oder so holt. Muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, gerade junge Menschen, die gerade noch in der Ausbildung sind oder Rentner, die ne kleine Pension oder Rente haben - das ist nochmal etwas anderes als ein Haushalt mit zwei Vollverdienern.“ (25 Sek.)

Gibt diese Passantin in der Villinger Innenstadt zu bedenken. Viele sind aber zu Einschränkungen zumindest aktuell noch nicht bereit. Es überwiegt die Freude am Genuss:

„Jetzt aktuell gar nicht, weil ich brauche mein Auto, ich muss fahren. Ich brauche auch was zum Essen und ich lass mich auch gerne verwöhnen.“

„Ich bin an einer Lebensgrenze angelangt, wo ich mir Gutes tue, auch wenn die Lebensmittel jetzt teurer sind.“

Zum Glück für die Wirtsleute, sagen wohl doch noch viele beim Schnitzel mit frischem Frühlingssalat aus der Region: Des koscht’s halt.