Die Bilanz des Handwerks in Südbaden für die erste Hälfte des Jahres fällt gut aus. Trotz aktuell voller Auftragsbücher glauben jedoch viele, dass sich die Lage im Herbst und Winter deutlich verschlechtern wird. Gründe sieht die Branche in den gestiegenen Einkaufspreisen, der Materialknappheit und der Energieproblematik. Preissteigerungen müssten teilweise an die Kunden weitergegeben werden.