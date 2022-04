Umfrage zeigt stabile Lage

per Mail teilen

Laut einem Konjunkturbericht für die vergangenen drei Monate der Handwerkskammer Konstanz befindet sich das Handwerk in einer stabilen Lage. Das habe eine Umfrage unter Betrieben in den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Waldshut und dem Schwarzwald-Baar-Kreis ergeben. Der Krieg in der Ukraine sowie steigende Energiekosten und Einkaufspreise machten der Branche Sorgen. Manche Materialien oder Produkte seien kaum mehr zu bekommen. Trotzdem bewertete aber fast jeder zweite befragte Betrieb die aktuelle Geschäftslage als "gut". Schlecht schätzten ihre Situation rund 15 Prozent der Betriebe ein. Positivere Rückmeldungen als noch 2021 gebe es auch beim Umsatz. Trotz aktueller Unsicherheit sei eine Entspannung festzustellen.