Der Handelsverband Südbaden beklagt Nachteile gegenüber Frankreich und der Schweiz. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum die Läden in Frankreich offen seien und Schweizer Geschäfte ab 1. März öffnen dürften, der Handel in Deutschland aber trotz niedrigerer Fallzahlen geschlossen bleiben müsse. Der Präsident des Handelsverbandes Südbaden, Philipp Frese, sagte im SWR, die unterschiedlichen Regelungen lösten in ihm eine Mischung aus Neid und Verärgerung aus. "Es gibt keinen Grund, die Geschäfte in Südbaden länger geschlossen zu halten." Weiter sagte Frese: "Man weiß, dass der Handel kein Infektionsherd war." Er betonte, dass viele Geschäfte in Südbaden bereits "hervorragende Hygienekonzepte" erarbeitet hätten.