Landesgeld für Hahn-Schickart-Institut

Das Land Baden-Württemberg fördert mit knapp 900.000 Euro die Geräteausstattung des Hahn-Schickard-Instituts in Villingen-Schwenningen. Die Förderung diene laut einer Mitteilung der Landesregierung der wirtschaftsnahen Forschung für die Bedarfe der mittelständischen Unternehmen im Land. Die Hahn-Schickard-Gesellschaft ist Träger von Forschungsinstituten unter anderem an den Standorten Villingen-Schwenningen und Freiburg. Die Institute betreiben industrienahe, anwendungsorientierte Forschung, Entwicklung und Fertigung in der Mikrosystemtechnik.