Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung in Trossingen

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil hat einen 34-Jährigen aus Trossingen (Landkreis Tuttlingen) wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung in mehreren Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Damit folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 34-jährige Mann Ende September 2021 in Trossingen zunächst einen Mitbewohner provoziert hatte. Dann griff er ihn und zwei Familienmitglieder mit einem gefährlichen Werkzeug an, bevor er mit einem Messer auf die drei Personen einstach. Alle drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich. An dem Prozess waren zwei Sachverständige, 20 Zeugen, drei Nebenkläger und zwei Dolmetscher beteiligt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, innerhalb einer Woche kann Berufung eingelegt werden.