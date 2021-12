Strafgefangener tot in Gefängniszelle gefunden

Ein Gefangener ist am Sonntag tot in seiner Zelle in der JVA Freiburg entdeckt worden. Der Mann war wegen Totschlags und zweifachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Rund sechs Wochen nach dem Prozess wurde der 36 Jahre alte Gefangene nun tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Freiburg entdeckt. Nach Auskunft des Justizministeriums in Stuttgart vom Montag deuten alle Hinweise auf Suizid hin. Der Gefangene, der alleine im Haftraum untergebracht war, soll sich in den vergangenen Monaten unauffällig verhalten haben. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Landgericht Konstanz hatte es bei seiner Verurteilung als erwiesen angesehen, dass der Mann im Januar 2021 seinen Ex-Arbeitgeber in dessen Wohnhaus getötet sowie dessen 9 und 13 Jahre alten Söhne schwer verletzt hatte. Anfang November hatte die Verteidigerin des Angeklagten Revision gegen das Urteil des Landgerichts Konstanz eingelegt.