Liftverbund mit Auslastung der Skilifte zufrieden

Das zweite Saisonwochenende auf dem Feldberg war sehr erfolgreich. Allein am Sonntag waren rund 4.500 Wintersportler und Wintersportlerinnen auf den Skipisten unterwegs. Der Liftverbund Feldberg ist sehr zufrieden. Auch am Samstag seien ähnlich viele Menschen auf den Pisten gewesen, sagte der Vorsitzende des Liftverbundes, Adrian Probst. Am Eröffnungswochenende letzte Woche hatte es beim Corona-Check-in noch Probleme und Wartezeiten gegeben. Laut Probst hatte sich noch nicht bei allen Gästen herumgesprochen, dass sowohl das Ticket als auch der 2G-Nachweis für den Liftzugang online gebucht und bezahlt werden müsse. Jetzt laufe alles reibungslos. Zunächst hatten die Liftbetreiber die mehrfachen Anpassungen der Corona-Verordnung durch die Landesregierung technisch nicht so schnell umsetzen können.