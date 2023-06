Überschüsse und Auszahlungen: Erfolgreiches Jahr für Freiburger Baugenossenschaft

Die Baugenossenschaft Familienheim Freiburg hat ein gutes Geschäftsjahr 2022 hinter sich. Sie hat mehr als 12 Millionen Euro in Wohnungen mit bezahlbarer Miete investiert.

Gute Nachrichten hat die Baugenossenschaft eG Familienheim Freiburg bei der Vorstellung ihrer Jahresbilanz 2022 am Mittwoch zu verkünden: Sie hat einen Überschuss von zwei Millionen Euro erwirtschaftet, und für 12,4 Millionen Euro Häuser neu gebaut oder saniert.

"Wir sind solide aufgestellt, haben fast 45 Prozent Eigenkapital und sind insofern ein gesundes Unternehmen."

Viele der mehr als 2.300 Wohnungen modernisiert

Einen großen Teil der Investitionen (10,3 Millionen Euro) hat die Baugenossenschaft Familienheim Freiburg im vergangenen Jahr in Sanierung und Modernisierung der mehr als 2.700 Wohnungen gesteckt. So gab es etwa neue Rauchwarnmelder, neue Bäder und Medienverteiler. Die Mieter konnten nach einigen Wochen wieder in ihre Wohnungen zurück - ohne Mieterhöhung, berichtet die Baugenossenschaft. Der durchschnittliche Preis für den Quadratmeter (Kaltmiete) lag im vergangenen Jahr bei 7,29 Euro. Die Durchschnittsmiete in Freiburg betrug 9,79 Euro pro Quadratmeter.

Häuser der Baugenossenschaft Familienheim Freiburg in Breisach Baugenossenschaft eG Familienheim Freiburg

Neubauten in Breisach und in Freiburg

In Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) entstanden zwei größere Gebäude mit 18 Wohnungen. Und in Freiburg hat die Genossenschaft ein Holzhaus auf einem Parkdeck gebaut mit acht barrierefreien Wohnungen.

Fokus auf Klimaneutralität

In den kommenden Jahren soll das Thema Energieeffizienz noch stärker in den Fokus gerückt werden. Obwohl die Baugenossenschaft Familienheim Freiburg schon eigene Blockheizkraftwerke und viele Solaranlagen an den Gebäuden betreibt, soll das Ziel Klimaneutralität nun stärker angegangen werden.

Mitglieder erhalten vier Prozent Dividende

Die mehr als 8.300 Mitglieder der Genossenschaft profitieren vom Überschuss aus dem vergangenen Geschäftsjahr. Sie sollen eine Dividende von vier Prozent für einen Teil des Bilanzgewinns erhalten. 1,63 Millionen Euro davon werden aber zu den Rücklagen kommen.

Die Freiburger Baugenossenschaft nimmt aktuell keine neuen Mitglieder auf. Damit will sie verhindern, dass die Zahl der Wohnungen der Genossenschaft (derzeit 2.730) noch weiter unter der der Mitglieder liegt.