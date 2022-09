Gute Weinernte, aber der Wein wird teurer

per Mail teilen

Wenige Tage vor Ende der Weinlese zieht der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband eine positive Erntebilanz für 2022. Im Weinbaugebiet Baden würden in diesem Jahr 90 Millionen Liter Wein gelesen, über 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr, hieß es auf einer Pressekonferenz in der Winzergenossenschaft Bötzingen. Wegen der zahlreichen Sonnentage sei die Qualität hervorragend. Auch hätten die Betriebe in diesem Jahr nicht mit Schädlingen, Pilzbefall oder Hagel zu kämpfen gehabt. Allerdings seien die Kosten unter anderem wegen der Energiekrise um bis zu 20 Prozent gestiegen.

Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Weinbauverbands: