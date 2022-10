Gute Stimmung bei Deutschen Skisprung-Meisterschaften in Hinterzarten

Die Stimmung bei Verantwortlichen, beim Publikum und bei den Springerinnen und Springern war gut. Die Freude, dass endlich wieder Betrieb auf der Großschanze in Hinterzarten herrscht, groß. „Es fühlt sich super an, als ob alles nach der langen Pause wieder zum Leben erweckt wurde“, sagte Tanja Metzler, Vorsitzende des Skiclubs Hinterzarten dem SWR. Die umgebaute Schanze sei gelungen, hieß es von den Sportlern, aber sie sei auch schwierig zu springen. Schwierig es an der Schanze auch sonst: Zusätzlich zu den eklatanten Mängeln beim Umbau war zuletzt festgestellt worden, dass an der Schanze Regenwasser eindringt. Eine weitere Pause für weitere Sanierungen kommt darum voraussichtlich im Frühjahr.