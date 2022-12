Die guten Nachrichten der Woche für Südbaden

Von der Tiergeburt über gefasste Handydiebe bis zu einer Förderung in Millionenhöhe - in Südbaden gab es diese Woche mehr als nur Eis und Kälte.

Am Mittwoch wurde klar: Die Stadt St. Blasien (Landkreis Waldshut) erhält einen Zuschuss in Höhe von 4,7 Millionen Euro für den Bau einer neuen Sport- und Mehrzweckhalle. Die Förderung ist die bislang größte in der Geschichte der Stadt.

Millionen für Sportstätten im Schwarzwald

Auch Schwimmbäder in der Region werden finanziell gefördert. So soll das Freiburger Westbad rund 3,5 Millionen Euro erhalten. Das beschloss am Dienstag der Deutsche Bundestag in Berlin. Mit dem Geld könnte nach fast 20 Jahren endlich ein neues Freibecken mit Blick auf den Seepark entstehen. Die Gesamtkosten dafür betragen Stand heute 7,9 Millionen Euro. Auch das Ihringer Kaiserstuhlbad (Landkreis Emmendingen) wird künftig vom Bund mit mehreren Millionen Euro gefördert.

In sieben Stunden an Frankreichs Westküste

Ab sofort wird es einmal die Woche eine Direktverbdinung zwischen Schwarzwald und West-Frankreich geben. Am Sonntagnachmittag erreichte der erste direkte TGV aus Bordeaux den Freiburger Hauptbahnhof. Neben Straßburg hält der Zug in Offenburg, Lahr und Ringsheim. Nach Bordeaux wird der TGV wöchentlich am Samstag fahren.

Skisaison am Feldberg gestartet

Am Freitag ist die Skisaison am Feldberg gestartet, aber nur mit einem kleinen Lift. Der große Start der Skisaison am Feldberg im Hochschwarzwald verzögert sich wetterbedingt erneut. Zunächst ist nur der Tellerlift am Seebuck geöffnet. Wie die Feldbergbahnen am Donnerstagabend mitteilten, werden an diesem Freitag wetterbedingt nicht mehrere Lifte am Seebuck-Gipfel in Betrieb gehen. Eigentlich sollte es am Feldberg mit dem Liftbetrieb schon Anfang Dezember losgehen.

Der französische Trüffelhund Jimmy hat sich diese Woche ziemlich über den Schnee in Freiburg gefreut. Normalerweise ist es dort im Dezember nicht so kalt:

Club-Wechsel für Christian Streich unvorstellbar

SC Trainer Christian Streich kann sich einen Wechsel zu einem anderen Club nicht vorstellen. Das erzählte er am vergangenen Wochenende in seiner Geburtsstadt Weil am Rhein (Landkreis Lörrach). Rund 500 Besucherinnen und Besucher kamen zur SWR-Talkreihe "Weiler Gespräche" vom SWR.

Christian Streich im Gespräch mit SWR-Reporter Matthias Zeller:

Basler Zoo: Elefantenkuh Heri mit 47 Jahren schwanger

Am Dienstag teilte der Basler Zoo die Neuigkeit endlich mit der Öffentlichkeit: Die Elefantenkuh Heri ist schwanger. Die Zooverwaltung nennt ihre Ankündigung ein "verfrühtes Weihnachtsgeschenk" für Basel. Das wird allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen - bis Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres. Denn ein Elefantenbaby kommt erst nach rund 22 Monaten zur Welt.

Die trächtigen Elefantenkuh Heri ist um die 46 Jahre alte. Sie war war Wildfang aus dem Kruger Nationalpark in Südafrika. Die Zoodirektion erfuhr bereits diesen Sommer - in der 18. Schwangerschaftswoche - davon, dass Heri trächtig ist. Bis Montagabend behielt der Zoo das Geheimnis aber für sich.

Schnelles Internet für Ortenau und Lörrach

Der Ortenaukreis bekommt vom Land Baden-Württemberg 36 Millionen Euro für den Ausbau des Glasfasernetztes. Davon profitieren 21 Städte und Gemeinden. Bis zum Jahr 2026 sollen 70 Prozent der Gebäude in der Ortenau mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet sein. Insgesamt sollen in Baden-Württemberg rund 400 Millionen Euro in den Breitbandausbau fließen. Die Gelder gehen in Südbaden auch in die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach.

Schneller mit dem Rad durch Freiburg

Die Stadt Freiburg eine Lücke im Schnell-Radweg FR2 geschlossen. Radfahrerinnen und Radfahrer können nun entlang der Güterbahnlinie direkt bis zur Uniklinik fahren.

Drei Handwerker aus Südbaden ausgezeichnet

Am vergangenen Wochenende haben sich drei junge Handwerker gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Bei einem deutschlandweiten Leistungswettbewerb "Profis leisten was" gewann Julius Dischinger aus Pfaffenweiler (Breisgau-Hochschwarzwald) im Ausbildungsberuf Estrichleger. Linus Hansen aus Freiburg wurde Deutschlands bester Steinbildhauer und Nico Koch aus Offenburg wurde in seinem Ausbildungsberuf Technischer Modellbauer, Fachrichtung Karosserie und Produktion, Bundessieger.

Chirurgiemechaniker Maximilian Sacherer aus Endingen-Amoltern (Landkreis Emmendingen) und Holzbildhauerin Elena Kuhn aus Freiburg kamen jeweils auf den zweiten Platz.