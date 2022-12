Die "Good News" der Woche für die Region Freiburg und Südbaden

Weihnachtsgeschenke für "alle", Fördergelder für soziale Einrichtungen im Schwarzwald und ein Urgestein der SWR-Serie "Die Fallers" verabschiedet sich rührselig. Das sind die gute Nachrichten der Woche.

Unter dem Motto "Weihnachten mit Herz" wurden in Freiburg mehr als 1.100 Schuhkartons mit Weihnachtspost und Geschenken gespendet. Die Päckchen werden an Heiligabend in Pflege- und Seniorenheimen in Freiburg und Umgebung verteilt. Die Aktion der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Freiburg findet zum 13. Mal statt.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Bürgerinnen und Bürger von Weil am Rhein haben diese Woche ukrainische Kinder in einem Familienzentrum zu Weihnachten beschenkt. Die Kinder hatten ihre Wunschzettel an einen Baum gehängt. Regina Goetz vom Familienzentrum Wunderfitz sagte, die Mütter seien einfach ganz alleine da und hätten auch kein Geld, ihren Kindern die Wünsche zu erfüllen.

Ursula Cantieni von "Die Fallers" dankt für 27 Jahre

Als Johanna Faller ist Ursula Cantieni bekannt geworden. Fast 30 Jahre lang spielte sie in der SWR-Serie "Die Fallers" mit. Jetzt hört sie auf. In SWR4 hat sie sich nochmal bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bedankt:

Land fördert Inklusion von Titisee-Neustadt bis Kinzigtal

Mehrere soziale Einrichtungen in Südbaden erhalten Gelder vom Land. Das Förderprogramm fördert Behinderteneinrichtungen und Inklusionsvorhaben. So bekommt die Caritas Freiburg 2,3 Millionen Euro für ein neues Wohnheim für Menschen mit Behinderung im Stadtteil St. Georgen und eine Werkstatt in Titisee-Neustadt. In Emmendingen werden Neubauvorhaben des Lebenshilfevereins Kinzig- und Elztal mit 1,2 Million Euro unterstützt.

Sonnenenergie auf der Überholspur bei Lahr und Lörrach

Der Ortenauer Landrat Frank Scherer (parteilos) hat vorgeschlagen, die geplante Kreisstraße zwischen Lahr und Ringsheim im Ortenaukreis mit Photovoltaik-Modulen zu überdachen. Mitte Dezember war bekannt geworden, dass das Auto-Logistik-Unternehmen Mosolf in Kippenheim Teile seines Parkplatzes mit Photovoltaik-Modulen überdachen wird.

Der Landkreis Lörrach verzeichnet ein steigendes Interesse an Photovoltaik-Anlagen im Freien. Das gilt auch für sogenannte Agri-Photovoltaik-Anlagen. Dabei kann unter der Anlage Gemüse oder Obst angebaut und die Fläche somit gleichzeitig landwirtschaftlich genutzt werden.

SWR4-Reporter Matthias Zeller hat mit Michael Kauffmann gesprochen. Er ist Dezernent für den ländlichen Raum im Landratsamt Lörrach:

Hoteliers im Schwarzwald zufrieden

Die Hoteliers im Schwarzwald sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Das teilte die Hochschwarzwald Tourismus Gesellschaft am Donnerstag dem SWR mit. Viele Häuser seien über die Weihnachtstage ausgebucht. Dies trotz fehlenden Schnees.

Integrationspreis der Stadt Freiburg für Karlschule

Der Integrationspreis der Stadt Freiburg ist mit 6.000 Euro dotiert. Er würdigt besonderes Engagement für Integration und Teilhabe und wird seit 2012 jährlich verliehen. Wie die Stadt mitteilt, leben in Freiburg Menschen aus mehr als 160 Nationen. In diesem Jahr erhielt unter anderem die Freiburger Karlschule den Preis. Jede und jeder zweite der 410 Schülerinnen und Schüler habe einen Migrationshintergrund, so die Begründung der Jury.