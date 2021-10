Maria Ladenburger-Stiftung hat sich gut entwickelt

Am 16. Oktober jährt sich der Mordfall der Studentin Maria Ladenburger zum fünften Mal. Die gleichnamige Stiftung hat schon viele Studierende in Freiburg unterstützt.

Gedenken an Maria Ladenburger an der Dreisam in Freiburg SWR Marion Eiche

Vor fünf Jahren wurde Maria Ladenburger ermordet

Fünf Jahre ist es her: Am 16. Oktober 2016 wurde die 19 Jahre alte Medizinstudentin nachts in der Nähe des Dreisamstadions in Freiburg ermordet. Zwei Jahre später haben ihre Eltern, Friederike und Clemens Ladenburger, eine Stiftung gegründet, die Maria Ladenburger-Stiftung.

Stiftung soll Studierende unterstützen

Sie wollten damit die Ideale ihrer Tochter am Leben halten. Unterstützt werden Studierende der Universität Freiburg in schwierigen Lebenslagen, auch ausländische Studierende. Daneben werden auch die bedacht, denen die Corona-Pandemie die finanzielle Grundlage genommen hat. Zum Beispiel kann so NItish Sabharwal, ein Student aus Indien, dessen Familie durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war, noch in diesem Jahr seinen internationalen Master-Studiengang an der Uni Freiburg abschließen.

"Das Stipendium half mir sehr, die letzte Phase meines Studiums zu finanzieren. Ich bin der Maria Ladenburger-Stiftung sehr dankbar."

Stiftungskapital auf eine halbe Million angewachsen

Mittlerweile hat sich das ursprüngliche Kapital der Maria Ladenburger-Stiftung versiebenfacht. Die Eltern hatten 2018 zunächst 100.000 Euro in die Stiftung eingebracht. Nun ist das Kapital auf 500.000 Euro angestiegen. Von den Zinsen und Kapitalerträgen können die Stipendien bezahlt werden. Außerdem hat die Stiftung noch ein Spendenvolumen von 200.000 Euro zusätzlich.

Verwaltet und betreut wird die Maria Ladenburger Stiftung vom Verband der Freunde der Universität Freiburg e. V.. Für ihr Engagement sind die Eltern der ermordeten Studentin 2019 mit dem Bürgerpreis der deutschen Zeitungen in Berlin ausgezeichnet worden.