Gut zu Wissen: Zeckenalarm in Baden-Württemberg

Es krabbelt wieder in unseren Wäldern und auf unseren Wiesen. Auch, weil wieder viele Zecken unterwegs sind. Früher waren die Tiere erst ab März aktiv – mittlerweile schon ab Januar. Grund: Die milden Winter. Jetzt im Frühjahr beginnt die Zeckensaison aber so richtig. Damit steigt auch das Risiko, sich mit Borreliose oder der gefährlichen Virus-Erkankung FSME anzustecken. Das Robert-Koch Institut hat im vergangenen Jahr fast 700 FSME-Fälle erfasst, die zweithöchste Erkrankungszahl seit Beginn der Datenerfassung 2001. Auch Südbaden ist ein Hotspot für Zecken. Forscher in Freiburg untersuchen die Verbreitung von Zecken und deren Ansteckungsgefahr.