Allerorten sprießen derzeit Pilze aus dem Boden: auf Wiesen, an Wegrändern oder im Wald. Doch welche sind essbar und welche giftig? Thema unserer Rubrik: Gut zu wissen.

Irgendwo zwischen Hinterzarten und Bärental im Hochschwarzwald: Hier und da sprießen sie, die Pilze. Hans Drobny sammelt sie, seit er ein kleiner Junge war. "Du gehst in den Wald und kommst dann so nach Hause mit Pilzen und wirst gelobt dafür. Das war einfach ein Erfolgserlebnis, wenn man Pilze gefunden hatte."

Wo finde ich Pilze?

Eigentlich ist sein Revier in der Rheinebene rund um Breisach. Da sieht es aber noch mau aus mit Pilzen. Für Pilze muss es nämlich feucht sein. Ein kurzer Schauer genügt da nicht. "Also wenn genügend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist und dann auch etwas Wärme." Dann sprießen sie auch innerhalb von einer Woche, sagt Drobny.

Welche Pilze sind essbar?

Steinpilze, Pfifferlinge, Maronenröhrlinge und Champignons sind bei uns die gängigen Speisepilze. Hans Drobny findet einen großen Steinpilz: "Ein klassisches Problem. Der ist total verwurmt und vermadet." Also lieber weg damit. In Deutschland gibt es rund 150 essbare Pilze. Dabei gibt es insgesamt Tausende. Viele sind zwar nicht giftig, schmecken aber auch nicht besonders. "Wichtig ist immer, den Pilz weit unten am Stiel abschneiden. Auch da am Stiel gibt es noch entscheidende Merkmale, um harmlose von gefährlichen Pilzen zu unterscheiden." Und der Pilzsammler fügt hinzu: "Faustregel ist, alle Pilze, die ich sammele, muss ich ganz einwandfrei kennen und auch die Merkmale. Und vor allem muss ich auch wissen, wie mögliche Doppelgänger aussehen, die giftig sind."

Welche Pilze sind gefährlich?

Dass wir Fliegenpilze nicht essen sollten, das wissen wir wohl alle. Der Verzehr von Fliegenpilzen führt zu Erbrechen und Verdauungsbeschwerden und wohl auch zu Halluzinationen. Die meisten Todesfälle gehen aber auf das Konto vom Grünen Knollenblätterpilz. Das Tückische: er sieht dem Champignon sehr ähnlich, schmeckt auch nicht schlecht und man merkt seinen tödlichen Fehler zu spät, denn das eigentliche Vergiftungssyndrom erscheint erst so nach drei bis vier Tagen, gibt der Pilzexperte zu bedenken.