Es gibt sie als Streifen, Kugel oder Dragée, in bunt oder weiß, scharf oder fruchtig: Kaugummis.

Seit vor gut 150 Jahren das erste Patent zur Kaugummi-Herstellung vergeben wurde, trat das Stückchen Kaumasse einen weltweiten Siegeszug an und ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch am Kaugummi klebt auch so mancher Mythos – was ist dran?

Wir fragten Menschen in Freiburg, was sie von Kaugummi halten

Maren meint: "Ich weiß nicht. Ist halt angenehm. Der Mund ist befeuchtet. Man hat einen frischen Atem." Und Celine denkt: "Ja, ich glaube, für die Konzentration schon. Und ich habe mal gedacht, wenn ich ein Kaugummi beim Lernen kaue und in der Prüfung dann genau dasselbe Kaugummi, dass ich mich dann vielleicht wieder an das Gelernte erinnere."

Aber macht Kaugummi kauen gesund und schlau?

… wie Verfechter der klebrigen Kaumasse gern argumentieren? Wir fragen nach bei Elmar Hellwig, Ärztlicher Direktor der Freiburger Uniklinik für Zahnmedizin. Und selbst bekennender Kaugummikauer: "Ja, es gibt Studien, die sind hauptsächlich in Japan durchgeführt worden. Die zeigen, dass man beim Kaugummikauen offensichtlich eine bessere Hirndurchblutung hat und sich damit angeblich sich auch besser konzentrieren kann, auch Stress abgebaut wird, kann man sich gut vorstellen. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass man Schuljahre überspringen kann oder irgendwelche Prüfungen besser schafft."

Kaugummis als Kunstwerke

Draußen, neben seinem Büro, liegen die vielleicht größten Exemplare ihrer Art: Stattliche drei mal zwei Meter. Entstanden, nachdem ein Zahnarzt und zwei Künstler zehn Kaugummis gekaut und die zwei schönsten Exemplare ausgewählt hatten, die dann vergrößert wurden. Kaugummis vor der Zahnklinik – warum auch nicht, können sie doch zuckerfrei gut für die Zähne sein.

"Wenn Sie drei bis sechsmal am Tag kurz Kaugummi kauen, wird der Speichel stimuliert im Mund. Das heißt, man hat mehr Speichel und Speichel schützt vor Karies."

Mit Kaugummi ins Guinnessbuch der Rekorde

Kaugummi kann seine Besitzer übrigens auch berühmt machen. Thomas und Volker Martins aus Freiburg nämlich, die die größte Kaugummisammlung der Welt besitzen. Mit 3.352 Streifenkaugummi-Päckchen haben sie es ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft.

Was ist dran an den bekanntesten Kaugummi-Mythen?

Generationen von Kindern haben es gehört: Kaugummi verklebt den Magen, wenn man ihn verschluckt. Doch Hellwig kann Entwarnung geben: "Das ist ganz eindeutig nachgewiesen, das passiert den Magen-Darm-Trakt ganz normal und unverdaut wird es wieder ausgeschieden. Da brauchen Sie keine Angst zu haben."

Auch beim Abnehmen soll Kaugummi helfen – so zumindest das Gerücht, das sich hartnäckig hält.

Da muss der Ärztliche Direktor der Uniklinik für Zahnmedizin widersprechen:

"Das ist leider nicht bewiesen. Es ist so, wenn man vor einer Hauptmahlzeit Kaugummi kaut, wird man etwa 11 - 16 Kilokalorien sparen, so ist in Studien nachgewiesen. Das hilft aber nicht weiter, man isst die hinterher irgendwo anders. Also wir können nicht abnehmen, nein das ist nicht möglich."

Wie werde ich eigentlich den Kaugummi wieder los?

Den Kaugummi einfach irgendwo hin kleben oder auf den Boden spucken? Das ist eine ganz schlechte Idee! In Freiburg kostet das 100 Euro. Auch in anderen baden-württembergischen Städten werden Kaugummisünder zur Kasse gebeten. Städte und Gemeinden müssen dem klebrigen Zeug mit harten und teilweise extra dafür entwickelten Geschützen zu Leibe rücken. Hunderte Millionen Euro kostet das bundesweit – jedes Jahr.

Und wie entsorgen Freiburger die Kaumasse?

"Ich kenne viele, die einfach kurz auf den Boden hinspucken."

"Ja, das ist schon ekelhaft, auf jeden Fall."

"Sie lauern an den gemeinsten Stellen."

Und Ursel, eine Passantin aus Freiburg, empört sich: "Das Schlimmste ist, in einem Kaugummi zu sitzen, am Rock oder an der Hose das zu haben, das ist echt ekelhaft." Doch da gibt es gute Nachrichten: Mit Eisspray behandelt, ist man den Kaugummi auf dem Gewebe ganz schnell wieder los. Er lässt sich mühelos entfernen.