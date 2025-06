Welche Sterne steigen auf, welche gehen unter? Am Abend wird die Michelin-Auszeichnung vergeben. Mit dabei: kulinarische Hoffnungsträger vom Bodensee über Freiburg bis ins Schwäbische.

Ambiente, Finesse, Qualität: Die Liste der Eigenschaften, die ein Restaurant für einen Michelin-Stern oder gar mehrere mitbringen muss, ist lang. Die Auszeichnung im Guide Michelin gilt als Ritterschlag in der Welt der Spitzengastronomie. Wer es in den Sterne-Himmel geschafft hat, zeigt sich am Abend in Frankfurt: Dort findet ab 18 Uhr die feierliche Verleihung statt. Auch viele Restaurants aus Baden-Württemberg blicken gespannt nach Hessen. Mehr als 70 Betriebe im Land tragen bereits einen oder mehrere Sterne - doch können sie ihr Niveau halten?

Freiburg hat gleich vier Restaurants mit einem Stern

Die "Wolfshöhle" in einer kleinen Freiburger Fußgängerzone hofft wieder auf einen Michelin-Stern. Seit 2023 wurde die Küche von Sternekoch Martin Fauster jedes Jahr prämiert. Erst ein Jahr zuvor hatte er das Restaurant übernommen, nachdem es sein Vorgänger, Sternekoch Sascha Weiß, wegen eines schweren Schicksalschlags hatte aufgeben musste.

Auch die "Eichhalde" und das "Colombi Restaurant Zirbelstube" im international renommierten Grandhotel "Colombi" gehören zu den Gourmet-Restaurants in Freiburg, die wieder gute Chancen auf einen Stern haben.

Das Restaurant "Jacobi" im Freiburger Zentrum hofft nach seiner Erstauszeichnung im vergangenen Jahr wieder auf den Gourmetstern. Aktuell hat das Lokal auch einen Grünen Stern Michelin. Er wurde eingeführt, um Restaurants auszuzeichnen, die sich aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen. Dazu gehören zum Beispiel das Kochen regionaler und saisonaler Zutaten und umweltschonende Kochtechniken.

Guide Michelin: So wird getestet Die Sterne des Guide Michelin gehören zur wichtigsten Auszeichnung für Spitzenköchinnen und -köche weltweit. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Hierzulande sind etwa zwei Dutzend Experten regelmäßig im Einsatz - sie testen stets anonym und immer mehrfach die Lokale. Der Guide Michelin erscheint in rund 40 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller.

Ehemaliges Pop-up-Restaurant in Freiburg träumt vom ersten Stern

Aus Japan inspiriert und wie Nomaden immer am Wandern: Das Freiburger "Hawara", bis vor kurzem noch ein sogenanntes Pop-up-Restaurant ohne feste Location, ist sesshaft geworden - und träumt in diesem Jahr von einem ersten Michelin-Stern. Die beiden Küchenchefs Nicolai Heuer und Yannik Spielmann sind bereits mit zwei Gault-Millau-Hauben und dem Next-Generation-Award ausgezeichnet.

Donaueschingen zählt derzeit gleich zwei Sterne-Restaurants: Das "Ösch Noir" ist eines der wenigen Restaurants in Südbaden mit zwei Sternen. Das Restaurant "die burg" schmückt den kleinen Ort mit einem Michelin-Stern. Außerdem gibt es zwei ein Sterne-Restaurants im Kreis Lörrach, eines jeweils in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) und in Tuttlingen, in Schluchsee und in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), zwei am Kaiserstuhl, sowie das zwei Sterne-Restaurant "ammolite" beim Europa-Park in Rust und eines mit einem Stern in Lahr (Ortenaukreis).

In Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sticht besonders ein Haus hervor: der "Hirschen". Seit 2008 führt Douce Steiner das renommierte Restaurant, das sie von ihren Eltern übernommen hat - Hans-Paul Steiner, der einst zwei Michelin-Sterne erkochte, und Claude Steiner, Französin und Gastronomin. 2013 erhielt Douce Steiner selbst den zweiten Michelin-Stern - und knüpfte damit an die Spitzenleistung ihres Vaters an. Sie ist bis heute Deutschlands einzige Zwei-Sterne-Köchin.

Stuttgart hat die meisten Sterne-Restaurants einer Stadt in BW

Mit insgesamt neun Adressen hat Stuttgart die meisten Sterne-Restaurants in einer Stadt in Baden-Württemberg. 2024 erhielten das "Cédric" in Weinstadt-Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) und das Restaurant "Zur Weinsteige" in Stuttgart ihren ersten Stern. Beide hoffen, dass sie ihren Stern behalten dürfen. Mit dem "Christopherus" im Stuttgarter Porsche Museum und dem "Waldhorn" in Stuttgart-Rohr gibt es ein paar neue mögliche Anwärter.

Mission "Stern verteidigen" in der Region Bodensee-Oberschwaben

Vergangenes Jahr sind neun Restaurants in Oberschwaben und im deutschen Bodenseeraum ausgezeichnet worden, zwei davon haben mittlerweile ihre Sterne verloren, da die Köche die Häuser verlassen haben. Das einzige "Zwei-Sterne-Restaurant" am deutschen Bodenseeufer ist das "Ophelia" in Konstanz. Seit 2012 steht es mit zwei Sternen im Gourmetführer.

Zum ersten Mal mit einem Stern ausgezeichnet wurde 2024 das Restaurant "KARRisma" in Lindau. Einen Stern verteidigen möchten dieses Jahr auch das "Schattbuch" in Amtzell (Kreis Ravensburg), das "Casala - das Restaurant" in Meersburg (Bodenseekreis), das "Falconera" in Öhningen (Kreis Konstanz), das "Villino" in Lindau und das "Esszimmer" im Oberschwäbischen Hof in Schwendi (Kreis Biberach).

Hat bisher einen Michelin-Stern: das "Esszimmer" im Hotel "Oberschwäbischer Hof" in Schwendi (Kreis Biberach). Julius Reisch

Alte Michelin-Hasen" in Baiersbronn

Wenige Überraschungen wird es wohl in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) geben: Seit 1992 hält die "Schwarzwaldstube" im Hotel Traube Tonbach dort ihre Spitzenbewertung mit drei der begehrten Sterne. Auch das Restaurant "Bareiss", ebenfalls in Baiersbronn, kann sich derzeit mit drei Sternen schmücken. Aber auch im Kreis Reutlingen gibt es Sterne-Anwärter: Zwei Restaurants konnten sich im vergangenen Jahr über die Auszeichnung freuen - das "1950" in Hayingen-Ehestetten und der "Hirsch" in Sonnenbühl-Erpfingen (Kreis Reutlingen). Sie wollen die Michelin-Tester auch in diesem Jahr wieder überzeugen.

Mehrere Favoriten und Anwärter in der Region Ulm

In Ulm zählen die Restaurants "Seestern" und "bi:braud" zu den Favoriten für Michelin-Sterne. Beide hatten bereits in den vergangenen Jahren die Auszeichnung erhalten. Auch die Restaurants "HOCHZWEI" in Langenau (Alb-Donau-Kreis), "Ursprung" in Königsbronn (Kreis Heidenheim) und das Wirtshaus "Meyers Keller" in Nördlingen (Kreis Donau-Ries) könnten ihren Stern dieses Jahr halten. Als Anwärter für einen neuen Michelin-Stern gilt das Restaurant "Stephans Stuben" in Neu-Ulm.

Seit fast 100 Jahren vergibt der Guide Michelin seine Sterne

Die Sterne vergibt der Guide Michelin - ein französischer Reiseführer, der erstmals im Jahr 1900 von den Brüdern André und Édouard Michelin herausgegeben wurde, den Gründern des gleichnamigen Autoreifenherstellers. Ursprünglich war das kleine Handbuch als praktische Hilfe für Autofahrer gedacht: mit Werkstätten, Unterkünften - und auch Restaurants. Die Brüder glaubten fest an die Zukunft des Reisens und fanden bald: Wer verreist, soll auch (gut) essen.

Seit 1926 vergibt der Guide Michelin Sterne für exzellente Küche. Ein Stern steht für "eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert", zwei Sterne bedeuten "eine Spitzenküche - einen Umweg wert", und drei Sterne zeichnen "eine einzigartige Küche - eine Reise wert" aus. Die Bewertung gilt jeweils für ein Jahr - und wird von Köchinnen und Köchen weltweit mit Spannung erwartet.