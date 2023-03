Günter Pfundstein bleibt Bürgermeister in Zell am Harmersbach

Im Rathaus in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) bleibt alles beim Alten: Günter Pfundstein ist am Sonntag als Bürgermeister bestätigt worden. Er war der einzige Kandidat.

Der Amtsinhaber in Zell am Harmersbach bekommt eine zweite Amtszeit: Günter Pfundstein (parteilos) erhielt bei der Bürgermeister-Wahl am Sonntag 91,6 Prozent der gültigen Stimmen. Er hatte sich als einziger Kandidat um das Bürgermeister-Amt beworben. Der 55-Jährige ist seit 2015 Bürgermeister von Zell am Harmersbach. Vor acht Jahren hatte er 61,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Damals hatte es sechs weitere Kandidaten gegeben. Sehr niedrige Wahlbeteiligung In diesem Jahr waren in Zell am Harmersbach rund 6.500 Menschen zum Urnengang aufgerufen. Doch nur 2.400 Wahlberechtigte machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 36 Prozent.