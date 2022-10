Nach den Raketenangriffen auf Lwiw in der Westukraine fragen sich die Menschen in der Partnerstadt Freiburg, wie sie helfen können. Günter Burger leitet das Referat für internationale Kontakte der Stadt Freiburg. Er steht mit seinen Kollegen in Lwiw in Kontakt und sagte im SWR-Interview, dass dort gerade ein großes Zentrum für Rehabilitation geplant werde. Dafür bräuchte Lwiw vor allem Geldspenden: