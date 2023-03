per Mail teilen

Viele französische Autofahrer überqueren derzeit den Rhein wegen der Spritpreise. In Südbaden ist Tanken günstiger als im Elsass.

Zurzeit sind deutsche Tankstellen bei Franzosen wieder sehr beliebt. Um von den deutlichen Preisunterschieden zu profitieren, nehmen die Nachbarn auch kleinere Warteschlangen gerne in Kauf, sagen elsässische Tanktouristen etwa in Weil am Rhein.

Vor einigen Monaten war alles noch genau andersherum

Deutsche Autofahrer stürmten französische Tankstellen in Grenznähe. Sie wollten von dem staatlichen Tankrabatt profitieren, den Frankreich bis Ende Dezember 2022 gewährte. Die Stimmung kippte erst, als ein Streik bei französischen Raffinerien die Versorgung mit Treibstoff fast zum Erliegen brachte. Besonders weil deutsche Autofahrer sich die letzten Tropfen in Kanister abfüllten.

Jetzt vergleichen viele Franzosen die Preise ganz genau

Und jetzt dreht sich der Spieß wieder um. Viele Franzosen beobachten das Auf und ab an den Zapfsäulen ganz genau, da sich die Preise generell wieder angenähert haben.

"Heute Morgen ist mir die Preisdifferenz von sieben bis acht Cent aufgefallen. Aber das ändert sich ständig und deswegen vergleicht man eben regelmäßig."

Aktueller Trost für französische Tankstellen. Deutsche Autofahrer tanken ihr Autogas weiterhin gerne in Frankreich. Dort ist dieser Treibstoff günstiger zu haben, als in Deutschland.