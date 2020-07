Monatelange Verhandlung: Der Prozess am Landgericht Freiburg um eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung geht am Donnerstag mit der Urteilsverkündung zu Ende. Was ist seit Ende Oktober 2018 passiert?

Der Fall beginnt im Jahr 2018. In einer Nacht Mitte Oktober sollen acht Männer eine damals 18-jährige Studentin im Gebüsch in der Nähe einer Diskothek mehrere Stunden lang vergewaltigt haben. Vorher soll die junge Frau durch eine hoch dosierte Ecstasy-Pille und Alkohol in einen hilflosen Zustand gebracht worden sein. Der Prozess vor dem Freiburger Landgericht geht zu Ende; am Donnerstag, 23. Juli 2020, soll das Urteil fallen. Dauer 3:10 min Prozessverlauf um mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Freiburg Monatelange Verhandlung: Der Prozess um eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung geht am Landgericht Freiburg zu Ende. Was ist seit Ende Oktober 2018 passiert? Eine Übersicht. Ende Oktober 2018: Entsetzen in der Bevölkerung Als Ende Oktober 2018 bekannt wird, dass die Polizei sieben Syrer und einen Deutschen als Tatverdächtige festgenommen hat, ist die Bevölkerung entsetzt. Denn in den zwei Jahren davor waren im Großraum Freiburg zwei Frauen nach schweren Vergewaltigungen ermordet worden. Alle festgenommen Tatverdächtigen sind der Polizei bekannt. Gegen den 21-jährigen mutmaßlichen Haupttäter liegt bereits ein Haftbefehl wegen Rauschgifthandels, Körperverletzungen und zwei Taten mit Sexualbezug vor. Aber die Polizei kennt zu diesem Zeitpunkt seinen Aufenthaltsort nicht. Der Intensivtäter wird erst nach den Vorfällen vor der Diskothek gefasst. Ende Juni 2019: Prozessbeginn in Freiburg Beim Prozessbeginn Ende Juni 2019 müssen sich insgesamt elf Angeklagte wegen der Vorfälle vor der Disco verantworten. Sie sind getrennt voneinander in unterschiedlichen Haftanstalten untergebracht und müssen zu jedem Prozesstag zum Gerichtsgebäude und wieder zurückgebracht werden. Staatsanwalt Rainer Schmid: "Dem Hauptangeklagten wird vorgeworfen, mit der Geschädigten Kontakt aufgenommen zu haben, sie mit Betäubungsmitteln in einen Zustand der Wehrlosigkeit versetzt zu haben und anschließend mit ihr außerhalb der Diskothek den Geschlechtsverkehr durchgeführt zu haben." Prozessbeobachter sind schockiert Die zahlreichen Prozessbeobachter sind nach der Verlesung der Anklageschrift schockiert. Für die Rechtsbeistände der Angeklagten stehen ihre Mandanten jedoch zu Unrecht vor Gericht. Die junge Frau habe Sex gewollt und immer wieder massiv und lautstark eingefordert. Jörg Ritzel, Verteidiger des Hauptangeklagten, sagte: "Mein Mandant, der als erster den sexuellen Kontakt hatte, den er auch einräumt, sagt, es sei eine einvernehmliche sexuelle Handlung. Deshalb war das keine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung." Gutachter entkräftet Kernargument der Verteidiger Doch das Kernargument der Verteidiger wird durch den Gutachter Torsten Passie entkräftet. Der Facharzt für Psychiatrie ist Experte für veränderte Bewusstseinszustände. Demnach habe die Frau, bedingt durch die Einnahme von Alkohol und einer starken Ecstasy-Pille, schon nach der ersten sexuellen Handlung unter Schock gestanden. Deshalb sei sie unfähig gewesen, sich gegen die anderen Männer zu wehren. Zweites Gutachten gefordert Einige Verteidiger fordern daraufhin vom Gericht ein zweites Gutachten. Begründung: Der Facharzt für Psychiatrie sei befangen. Staatsanwalt Rainer Schmid: "Es wird dem Gutachter vorgeworfen, dass er massiv von seinen Ausführungen im schriftlichen Gutachten abgewichen sei und das die Besorgnis seiner Befangenheit begründen würde. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders." Genau wie das Gericht, das die Beweisaufnahme Anfang Juli 2020 nach 39 Prozesstagen schließt. Dauer 0:51 min Prozess um Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Urteile erwartet Ein emotional aufgeladener Prozess um diee mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau vor einer Freiburger Diskothek geht zu Ende. Am Donnerstag will das Landgericht Freiburg die Urteile verkünden. Geschädigte laut Anwältin traumatisiert Es wurden 51 Zeugen und acht Sachverständige gehört. Die junge Frau, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit per Videoübertragung befragt wurde, ist ihrer Anwältin zufolge noch immer traumatisiert. Während Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin hohe Freiheitsstrafen fordern, plädieren die Verteidigerinnen und Verteidiger der elf Angeklagten auf Freispruch. Das Urteil wird am Donnerstagnachmittag verkündet.