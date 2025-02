Merdingen will, dass ungenutzte Baugrundstücke endlich bebaut werden. Die Grundsteuer C soll dabei helfen. Das kommt nicht bei allen gut an.

Als eine von drei Gemeinden in Baden-Württemberg will Merdingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit der neuen Grundsteuer C Druck auf Eigentümer machen. Denn in dem Ort sind zwar 41 Baugrundstücke baureif und somit komplett an die Infrastruktur angeschlossen. Trotzdem sind sie seit mindestens zehn Jahren unbebaut. Dabei gehe es um Wohnraum, der gebraucht werde, betont Bürgermeister Martin Rupp (parteilos). Wegen der Grundsteuer C müssen betroffene Eigentümerinnen und Eigentümer jetzt jährlich doppelt so hohe Steuern zahlen.

Merdingen will mehr Wohnraum schaffen

Auf den noch unbebauten Baugrundstücken könnten bis zu 200 Menschen wohnen, erklärt Martin Rupp. Auch würden immer mehr Familien aus Freiburg ins Umland ziehen, zum Beispiel nach Merdingen. Mehr als 2.600 Menschen leben dort. Sollte die neue Grundsteuer C tatsächlich wirken, würde die Gemeinde außerdem deutlich mehr Geld aus dem Finanzausgleich bekommen, um in ihren Ort investieren zu können.

A, B und C - Diese Arten der Grundsteuer gibt es Grundsteuer A fällt an bei Flächen der Land- und Forstwirtschaft. Dabei gibt es 34 unterschiedliche land- und forstwirtschaftliche Nutzungen, denen jeweils ein Bewertungsfaktor für die Berechnung der Steuer zugeordnet ist. Was letztlich Wohnzwecken zugeordnet wird (und damit Grundsteuer B) und was als privat oder gewerblich genutztes Wirtschaftsgebäude zählt, ist im Detail kompliziert und muss gegebenenfalls von einem Gutachter bewertet werden. Zu Detailfragen gibt es einen Fragen- und Antwortenkatalog des Finanzministeriums BW. Grundsteuer B fällt an für betriebliche und private Grundstücke. Maßgeblich sind hier die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Hinzu kommt noch die Steuermesszahl und der Hebesatz der Kommune, den der jeweilige Gemeinderat festlegt. Dabei werden Wohngebäude insbesondere aus sozialem Wohnungsbau und Kulturdenkmäler begünstigt. Grundsteuer B kann auch für freie, aber prinzipiell bebaubare Grundstücke erhoben werden - oder aber, die Kommune nutzt dafür die optionale Grundsteuer C. Auch zu Detailfragen zur Grundsteuer B gibt es einen Fragen- und Antwortenkatalog des Finanzministeriums BW . Grundsteuer C fällt nur in Gemeinden an, die dieses Instrument nutzen wollen - bislang sind das sehr wenige Gemeinden in Baden-Württemberg. Diese neue (oderverneut eingeführte) Grundsteuer soll Kommunen gerade in Ballungsgebieten unterstützen, neuen Wohnraum zu erschließen. Ziel ist es, Baulücken zu bebauen. Für diese "baureifen" Flächen kann die Kommune einen nochmals höheren Hebesatz festlegen, der auf die Eigentümer Druck ausübt, das Grundstück zu bebauen oder zu verkaufen. Dazu gab es auch einen Kabinettsbeschluss.

Die Krux: Bauplätze seit über zehn Jahren erschlossen, aber unbebaut

Die Eigentümer, die von der Grundsteuer betroffen sind, seien bereits informiert, heißt es aus dem Rechnungsamt in Merdingen. Konkret geht es um 41 Bauplätze, die bereits vor 1998 entstanden und seit mindestens zehn Jahren unbebaut sind.

Davon befinden sich sechs im historischen Ortskern. Alle Grundstücke sind an die bestehende Infrastruktur angeschlossen - also etwa mit Gas, Strom, Wasser und demnächst auch Glasfaser versorgt. Kosten, die sich dann auch auf mehr Einwohnerinnen und Einwohner verteilen würden.

Wie hoch ist die Grundsteuer C in Merdingen? Der Hebesatz der Grundsteuer C liegt bei 480 Euro und ist damit doppelt so hoch wie der Hebesatz der Grundsteuer B. Das heißt: Die Eigentümer der brachliegenden Baugrundstücke zahlen jetzt doppelt so viel. Die Gemeinde erwartet dadurch jährliche Mehreinnahmen von 20.000 Euro.

Bald neue Wohnungen in Merdingen?

Im Rathaus hofft man, dass die höheren Steuern dazu führen, dass die Grundstücke zeitig bebaut werden. Der Bedarf im Ort sei da und außerdem sei der Druck, dass immer mehr Familien ins Freiburger Umland ziehen, deutlich zu spüren.

Dabei könnte tatsächlich neuer Wohnraum für mindestens 160 bis 200 Menschen entstehen, dann rechnet Bürgermeister Martin Rupp mit Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 270.000 Euro.

Merdinger hoffen jetzt, Baugrundstück kaufen zu können

Die Grundsteuer C gilt in Merdingen bereits. Eine entsprechende Satzung wurde im vergangenen Jahr beschlossen und 2025 eingeführt. Die betroffenen Flurstücke wurden am Dienstag öffentlich bekanntgegeben. Auch hat der Gemeinderat am Dienstagabend einer entsprechenden Allgemeinverfügung mehrheitlich zugestimmt. Sie ist Voraussetzung dafür, dass die betroffenen Grundstücke auch mit der Grundsteuer C besteuert werden können.

Während der Gemeinderatssitzung habe es natürlich auch kritische Stimmen betroffener Eigentümer gegeben, berichtet Bürgermeister Rupp. "Ihre Wut war zu spüren", so Rupp. Ein Kritikpunkt: Die Gemeinde würde den Zuzug von Nicht-Merdingern fördern. In der Sitzung hätten sich aber auch positive Stimmen geäußert. So würden einige Merdinger jetzt hoffen, dass sie doch in absehbarer Zeit ein Baugrundstück kaufen könnten.

Merdingen einzige Gemeinde in Südbaden mit Grundsteuer C

Merdingen ist die einzige Gemeinde in Südbaden, welche die Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke eingeführt hat. Das ist bisher auch in anderen Teilen von Baden-Württemberg eine Ausnahme.

So gibt es die Grundsteuer C bisher nur in Tübingen und Wendlingen (Landkreis Esslingen). Überlegt wird aber auch in anderen Orten, wie in Bad Boll (Landkreis Göppingen) und in Freiburg. Dort sprechen sich die jeweiligen Grünen-Fraktionen für die Steuer auf unbebaute Grundstücke aus.