Wie die Grünen Damen und Herren in der Freiburger Uniklinik helfen

Seit 35 Jahren erleichtern die sogenannten Grünen Damen und Herren den Klinikaufenthalt von Patienten der Uniklinik Freiburg. Da wird auch mal ein Geschenk zur Hochzeit organisiert.

Die Grünen Damen und Herren gibt es seit 35 Jahren. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kaufen für sie ein, bringen ihnen Kleidung und haben immer ein offenes Ohr für sie. Grüne Damen und Herren heißen sie wegen ihres mintgrünen Kittels, damit man sie vom Pflegepersonal und Ärzten unterscheiden kann.

Hauptsächlich Rentnerinnen und Rentner

Vor der Pandemie bestanden die Grünen Damen und Herren aus einer Gruppe von rund 60 Personen. Seitdem sie seit Mai wieder zurück in die Klinik dürfen, sind sie nur noch zur Hälfte besetzt. Es sind hauptsächlich Rentner, die sich bei den Grünen Damen und Herren engagieren. Aber nicht nur. Auch Studierende melden sich ab und an mal bei den ehrenamtlichen Helfern.

Gründe für das ehrenamtliche Engagement

Besondere Aktion: Geschenk zur Goldenen Hochzeit organisiert

Kleine Besorgungen, etwa aus der Cafeteria

In der Cafeteria des Krankenhauses besorgen die Grünen Damen und Herren, was die Patienten so brauchen: Obst, Getränke, Zeitschriften. Wenn jemand nach Kuchen oder Süßigkeiten fragen, erkundigt sich Ruth Lieberth vorher lieber mal noch nach deren gesundheitlichem Zustand. Oft ist der viele Zucker nicht gerade ratsam. In einem kleinen Heft notiert sich Ruth Lieberth, was sie zu besorgen hat und behält dort den Überblick über die Finanzen. Die Patienten geben den Grünen Damen und Herren vorher immer das Geld.

Grüne Damen und Herren sind immer zu erreichen, wenn sie im Einsatz sind

In der Uni-Klinik sind die Grünen Damen und Herren jeden Morgen besetzt. Sei es für Einkäufe oder Spaziergänge, um 8 Uhr wird besprochen, was ansteht und wer welche Etage übernimmt. Für einen kleinen Zwischenstand treffen sie sich um 10 Uhr im Büro. Wenn ein Patient dringend etwas braucht, kann er die Grünen Damen und Herren über ihr elektronisches Empfangsgerät erreichen. Dann kommt es zum spontanen Einsatz. Im Gegenzug erhalten die Grünen Damen und Herren Dankbarkeit.