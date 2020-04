per Mail teilen

Seit drei Wochen herrscht im Elsass wegen der Corona-Pandemie eine strenge Ausgangssperre. Nicht einmal Spazierengehen, Radfahren oder Wandern in der freien Natur sind erlaubt, Verstöße werden geahndet.

Dauer 1:06 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW "Grüne Brigade" kontrolliert Ausgangssperre im Elsass In Ostfrankreich und damit auch im Elsass sind Joggen, Spazierengehen und Fahrradfahren nicht erlaubt. Dort herrscht seit drei Wochen eine strenge Ausgangssperre. Darüber wachen Einheiten der Gendarmerie, die sogenannten "Grünen Brigaden". Video herunterladen (2,7 MB | MP4)

Einheiten der Gendarmerie, die sogenannten "Grünen Brigaden", gehen im Elsass Streife und ahnden Verstöße gegen die Ausgangssperre. Normalerweise spüren die Mitarbeiter Umweltsünder auf oder helfen verirrten Wanderern. Nun sorgen sie dafür, dass niemand unbefugt in der Natur unterwegs ist. In diesen Tagen dürften sich am Rheinufer bei Huningue eigentlich nur Enten sonnen - dafür sorgen eindeutige Verbotsschilder. Doch weil das nicht reicht, patrouilliert die "Grüne Brigade". Niemand darf hier spazieren gehen. Und da helfen auch keine Ausreden.

Die Regeln sind streng - und sie werden durchgesetzt. Nach mehr als zwei Wochen Ausgangsbeschränkung gibt es keine Toleranz mehr. Da ist Patrick Simon von der "Grünen Brigade" aus Hagenthal le Bas konsequent: "Ufer, Wald, Fitnessparcours sind verboten. Es gibt keine Ausnahmen. Das gilt für alle und jeden."

Beliebte Wanderziele sind ebenfalls tabu

Auch in den Wäldern und auf den höchsten Vogesengipfeln sind die Brigaden unterwegs. Hier oben ist zurzeit noch nichts los, aber das könnte sich bald ändern, sagt Nicolas Krust aus Soultz: "In drei, vier Wochen werden wir vermutlich mehr Mühe haben, das Verbot durchzusetzen - aber wir werden vor Ort sein und die Menschen ermahnen und, wenn das nichts nützt, auch Geldbußen verhängen."

Bis es so weit ist, haben die Beamten der "Grünen Brigade" noch Zeit für anderes. Zum Beispiel schauen sie, ob Berghütten und Lokale auch einbruchsicher verschlossen sind.