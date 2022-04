Mehr Grün für besseres Klima

per Mail teilen

Grün hoch drei heißt ein Projekt in Freiburg zur Begrünung der Stadt. Wichtigster Punkt ist die Begrünung von Haus-Fassaden für besseres Stadtklima und weniger Energie und CO2.

Prinzipiell geht es bei dem Projekt auch darum, mehr Grün in die Stadt zu bringen. Praktisch heißt das neue Gärten anzulegen, zum Beispiel auf dem Hausdach oder in einem bisher asphaltierten Hinterhof. Der wichtigste und innovativste Punkt aber ist die Begrünung von Haus-Fassaden. Und damit sind nicht Blumenkästen mit Geranien gemeint.

Pflanzen sollen vor Häuserfassaden hochranken, Stockwerk um Stockwerk und damit für Kühle sorgen, das Stadtklima verbessern, Energie und CO2 einsparen.

Auf den ersten Blick sieht es nicht nach grüner Klima-Oase aus. Die Straßenbahn rumpelt hinein in Freiburgs Öko-Vorzeigestadtteil Vauban, vorbei am Green City Hotel am Eingang des Viertels. Genau hierhin hat uns Verena Hilgers geführt. Sie ist Freiburgs Klimaanpassungsmanagerin. Ihr Auftrag: sie soll die Stadt fit für den Klimawandel machen.

Hotel macht es vor

Das Green City Hotel ist eines ihrer Vorzeigeprojekte. Vor der Fassade des Hotels wachsen nämlich an stählernen Rankseilen Kletterrosen, Hainbuchen, Knöterich und Blauregen hoch hinauf bis in den 4 Stock. Gerade kommen die ersten frischgrünen Blätter. Auf den Zweigen ganz oben tschilpen Spatzen. Bald werden die ersten Rosen blühen. Hübsch werde das aussehen, doch das sei Nebensache, so die Klimaanpassungsmanagerin.

Enorme Wirkung auf das Mikroklima

Die Wirkung auf das Mikro-Klima, die sei enorm. "Es wird immer heißer. Es wird immer wichtiger, dass wir den öffentlichen Raum klimatisch angenehm machen. Fassadenbegrünung hat den Vorteil, dass wir eine entsiegelte Fläche haben, im öffentlichen Raum, die verdunstet."

So entwickelt sich eine Verdunstungskälte. Aber auch die Blätter bringen eine Kühlung. Will heißen, die Pflanzen spenden nicht nur Schatten, sondern bringen auch Erfrischung. Das Wasser, das sie verdunsten, wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Und so ist es drinnen in den Hotelzimmern hinter der Blätterwand im Sommer angenehm kühl - trotz voller Südseite. Das Hotel braucht keine konventionelle Klimaanlage. Im Winter, wenn die Blätter weg sind, wärmt die Sonne. Beides spart Energie und damit CO2.

Begrünte Hotelfassade im Freiburger Stadtteil Vauban SWR David Kölsch

Weltweit begrünen Architekten Häuser

Auch der Freiburger Architekt Wolfgang Frey schwört seit Jahren auf Fassadenbegrünung. Sein Wohn- und Geschäftshaus ist überwuchert mit chinesischem Geißblatt. Die Wirkung von Fassadenbegrünung auf das Klima hat er wissenschaftlich untersuchen lassen.

"Wir haben tatsächlich über Jahre gemessen und festgestellt, dass diese Begrünung die Innenraumtemperatur deutlich absenkt, nämlich um elf Grad im Hochsommer."

Noch entscheidender sei aber der Außenraum: Die Rückstrahlung der Fassade in den Stadtraum fällt weg. Im Stadtraum sei es dann wie im Wald, betont er.

Begrünte Häuser können die ganze Stadt kühlen

Werden Hausfassaden konsequent begrünt, kann das die Gesamttemperatur in einer Stadt um 2,7 Grad senken. Im chinesischen Qingdao baut der Architekt gerade ein ganzes Stadtviertel, einen deutsch-chinesischen Ökopark. 24 Quadratkilometer ist er groß, sämtliche Häuser sind voll begrünt. Der Prototyp des von ihm entworfenen begrünten Hauses ist zum Referenzprojekt im chinesischen Fünf-Jahresplan geworden, zur Richtschnur für Architekten in China, wie sie in Zukunft bauen sollen.

Freistehende Pflanzenwand in der Innenstadt SWR David Kölsch

Begrünung auch im historischen Zentrum

Auf der Rückseite der Freiburger Stadtbibliothek am Münsterplatz stehen 30 Zentimeter tiefe Wände aus schwarzem Kunststoff rund um den Innenhof. Diese Wände haben Löcher und sind gefüllt mit Pflanzenerde. Aus den Löchern sprießen die vielfältigsten Pflanzen und Gräser, manche blühen schon.

Stellwände für denkmalgeschützte Gebäude

In der engen Altstadt ist wenig Platz, sagt Klimaanpassungsmanagerin Verena Hilgers. Und historische Fassaden, am Ende gar das Münster, kann man nicht überwuchern. Trotzdem wird mit diesen Spezial-Wänden auch hier vertikales Grün möglich. "Solche bepflanzbaren Wände sind etwas teuer", sagt sie, weil sie ein gut funktionierendes Bewässerungssystem brauchen. "Doch sie haben genau diesen stadtklimatischen Effekt. Wenn wir den Außenraum kühlen wollen, ist das genau das, was wir wollen."

Stadt fördert Fassadenbegründung

Das Interesse, sagt sie, sei schon erfreulich groß. Jeder kann sich beraten lassen. Die Stadt zahlt bis zu 5.000 Euro Zuschuss pro begrünte Fassade.