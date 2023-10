Mit rund 50 Einsatzkräften hat die Polizei am Donnerstag bei Emmendingen eine großangelegte Straßenkontrolle durchgeführt. Ziel der Aktion: Einbrecher und Diebe aufzuspüren.

Im Landkreis Emmendingen und in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben rund 50 Polizeikräfte am Donnerstag dutzende Autos kontrolliert. Stichprobenartig durchsuchten die Beamtinnen und Beamten vor allem auffällige Fahrzeuge. Mit der Aktion soll die Zahl der Straftaten gesenkt werden. Konkret geht es darum, Diebstähle aufzudecken und zu verhindern. Außerdem soll der Kontrolldruck auf potentielle Einbrecher erhöht werden.

Michael Schorr, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, zu der großen Straßenkontrolle bei Emmendingen:

Festnahmen und Verstöße in zwei Landkreisen

Der Einsatz startete am Donnerstagnachmittag auf der L113 bei Endingen nahe der französischen Grenze. Später teilten sich die Einsatzkräfte auf - eine Gruppe kontrollierte in Herbolzheim, eine andere am Grenzübergang in Breisach.

Einbrecher gingen der Polizei gestern nicht ins Netz, aber neun andere Fälle. Unter anderem konnte sie einen gesuchten Straftäter festnehmen. Eine fahrende Person flüchtete, die Verfolgungsjagd wurde aufgrund der Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer abgebrochen.

Beginn der dunklen Jahreszeit - vermehrt Einbrüche

In den vergangenen Wochen hat das Polizeipräsidium Freiburg mehr Wohnungseinbrüche und versuchte Taten registriert. Pro Woche gab es zuletzt Fälle im niedrigen zweistelligen Bereich. Das liegt unter anderem am Beginn der dunklen Jahreszeit, so die Polizei. Aber auch im Vergleich zum Vorjahr gibt es in diesem Jahr mehr Eigentumsdelikte. 724 versuchte und tatsächliche Wohnungseinbrüche gab es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr im Gebiet des Polizeipräsidiums Freiburg. Diese Zahl könnte 2023 übertroffen werden.

"Diese Großkontrolle ist ein wichtiger Baustein, um gegen die steigenden Fallzahlen im Bereich der Eigentumskriminalität vorzugehen."

Weitere Großkontrollen in den kommenden Wochen

Das Polizeipräsidium Freiburg plant in den kommenden Wochen ähnliche Großkontrollen an weiteren Orten, an denen besonders viele Straftaten stattfinden. So sollen Kriminelle auf frischer Tat ertappt werden. Die Polizei hofft auch, dass dadurch künftige Straftaten verhindert werden können.