Großinvestition in Umspannwerk bei Rickenbach

Das Strom-Umspannwerk Kühmoos bei Rickenbach im Südschwarzwald (Kreis Waldshut) soll in den nächsten 10 Jahren ausgebaut und modernisiert werden. Die Betreiber Transnet BW und Amprion sprechen von einer Investition in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Die Anlage ist nach Auskunft ihrer Betreiber einer der größten Netzknoten in Deutschland und ein zentraler Bestandteil für die Verteilung des Stroms im Dreiländereck und innerhalb Europas. Weil im Zuge der Energiewende immer mehr Strom über weite Strecken transportiert werden muss, braucht es mehr Leistung. In Kühmoos soll die Leistungsfähigkeit verdoppelt werden. Dazu werden unter andrem alte 220 KV-Leitungen ab- und zusätzliche moderne 380 Kilovolt Anlagen eingebaut. Positiver Nebeneffekt: Es werde weniger Masten und weniger Lärm geben, versprechen die Bauherren. Für sie ist das Projekt eine logistische Herausforderung: das Umspannwerk soll im laufenden Betrieb modernisiert werden. Entsprechende Umschaltungen müssen bereits mehrere Jahre vorher bei der europäischen Netzagentur angemeldet werden.