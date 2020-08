Über 200 Jahre lang hat Familie Köpfer ein Bauernhaus in Bernau im Schwarzwald bewohnt – inzwischen in der siebten Generation. Jetzt ist es abgebrannt, doch Werte wie Zusammenhalt und Solidarität machen der Familie Mut.

Oma Hilde Köpfer und ihr Enkel Nico haben gemeinsam unter einem Dach gelebt. Vor knapp zwei Wochen ist das Haus vollständig abgebrannt. Eine riesige Katastrophe, wäre da nicht der Zusammenhalt der Familie und die Solidarität im Schwarzwald-Dorf Bernau (Landkreis Waldshut).

"Da drüben war das Wohnhaus, unten Wohnzimmer, das Esszimmer, wo wir alle zusammen gegessen haben, da drüben waren die Schlafräume, Wohnzimmer, das Büro" – Nico Köpfer beschreibt den Blick auf die Brand-Ruine. Knapp zwei Wochen ist das her. 150 Helfer kämpften gegen die Flammen. Vergeblich. Das alte Bauernhaus aus Holz brennt vollständig nieder.

Nico Köpfer und der Bernauer Feuerwehr-Kommandant begutachten die Brand-Ruine SWR

Nico hatte das Feuer entdeckt: "Ich bin raus auf die Straße, hab gesehen, wie die ganze Scheune eigentlich schon in Flammen steht, dann bin ich sofort wieder rein, habe geschaut, dass ich meine Tante und meine Oma aus dem Haus raus kriege – wollte nochmal rein, um meinen Laptop zu holen und vielleicht andere persönliche Dinge – aber da war kein Durchkommen mehr."

Alles Hab und Gut verloren – Oma macht Mut

Der Kommandant der örtlichen Feuerwehr und Nico sehen sich das Ausmaß der Zerstörung an. Noch immer ist vollkommen unklar, wie es dazu kommen konnte. Nico hat durch den Brand sein ganzes Hab und Gut verloren. Genau wie seine Oma. Doch noch am Abend des Unglücks macht sie ihm Mut: "Das Erste, was meine Oma mit 91 Jahren macht: Sie packt meine Hand und sagt Bub, wie haben schon was ganz anderes hingekriegt. Das kriegen wir auch wieder hin. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, wie stark da meine Oma noch ist in so einer Situation."

Oma Hilde Köpfer: mit 91 Jahren die Mutmacherin der Familie SWR

Familien-Standard: In der Not zusammenhalten

Beide können auf die Unterstützung ihrer Familie zählen, die direkt gegenüber wohnt. Oma Hilde Köpfer wurde im alten Bauernhaus geboren, vor 91 Jahren. Ein Haus, das viel erlebt hat. Hilde hat dort ihre Kinder, Enkel und Urenkel aufwachsen sehen. Sie war immer für alle da – jetzt wird sie von den anderen getragen.

"Sie versorgen mich alle gut. Ich bin zufrieden mit ihnen. Wir waren immer schon lieb zueinander." Oma Hilde Köpfer, Bernau

Sich auffangen und Rückhalt geben ist Standard in der Bernauer Familie Köpfer SWR

Noch bis vor kurzem trafen sich alle im alten Haus zum Mittagessen. Jeden Tag um 12:30 Uhr. Jetzt wurde der Familientreffpunkt kurzerhand auf die andere Straßenseite verlagert. Denn zusammen zu sein – das steht für die Köpfers an erster Stelle, sagt Nico: "Sofort als der Brand losging, ist die ganze Familie innerhalb von zehn Minuten vom Arbeiten gekommen, ist hier gestanden, hat einen in den Arm genommen, hat sich um die Oma und die Tanten gekümmert, die hier drumrum wohnen. Da ist man einfach nur dankbar, dass man so aufgefangen wird." Und Simon Köpfer ergänzt: "Der Rückhalt, den man in der Familie hat, den man bekommt ohne zu fragen, das ist eigentlich Standard bei uns."

Zusammenhalt in der Familie und Solidarität im Dorf Bernau schaffen optimistische Perspektiven SWR

In Bernau kein Fremdwort: Solidarität in schwierigen Zeiten

Doch nicht nur die Familie, das ganze Dorf hält in schwierigen Zeiten zusammen. Die Gemeinde hat ein Spendenkonto für den Wiederaufbau eingerichtet. Nico Köpfer blickt darum optimistisch in die Zukunft: Der nächste Schritt ist, dass wir die Ruine hier so schnell wie möglich abbauen, und dann geht es an die Neuplanung und an den Wiederaufbau. "Spätestens Weihnachten nächstes Jahr wird wieder gefeiert hier im Haus." Und er ist überzeugt, dass sie das alle zusammen auch schaffen werden.